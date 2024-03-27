對於過去數年內銀淨息差持續下跌，交通銀行（3328）首席風險官劉建軍展望，今年仍然承受一定壓力，去年政策性因素如房企貸息下降、去年兩降貸款市場報價利率（LPR）因素持續顯現，而存款定期化趨勢未有改變，存息下調難以整體負債等量下降。
不過隨着經濟向好，加上監管關注銀行息差，劉建軍預期，銀行業息差可保持在合理範圍，該行目標為在合理範圍內邊際趨穩。
今年2月內地將5年期LPR下調0.25個百分點，劉建軍表示，將降低按揭和中長期企業貸款的平均收益率，不過若按揭規模逐步趨穩，將有利收益率相對高的關連業務佔比提升。他指銀行信貸結構優化將在一定程度上對沖LPR下調的影響，經初步測算，對該行淨息差的影響是可控的。
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