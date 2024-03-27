中國人壽（2628）公布去年業績，年內新業務價值達368.6億元（人民幣，下同），按年升11.89%。新單保費達2108.13億元，按年升14.1%。惟受審計準則更改影響，總投資收益按年跌三成。每股盈利1.63元，較2022年跌30.7%。派末期息0.43元，較2022年同期的0.49元削12.2%。年內派息比率約為26.4%。
中國人壽去年純利達461.81億元，按年跌三成。而去年總投資收益達1230.82億元，同樣按年跌三成。年內總投資收益率為2.43%，按年跌1.47個百分點。集團解釋，主要與審計準則更改影響，另集團亦指利率水平低位運行，優質資產仍然稀缺，而股票市場亦震盪下行 ，結構分化明顯 。
首年期交保費1125.73億元，按年升16.7%。其中10年期及以上首年期交保費達495.22億元，按年升18.4%。
中國人壽亦表示，已就遠洋集團（3377）持股作損益調整，去年度損益調整金額為21.94億元 ，而集團截至去年12月31日止本集團持有的遠洋集團的賬面價值為零。
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