集團指，去年收入為約65.37億元，按年增4.2%，毛利率按年跌1.4個百分點至19.2%，主要由於2023年度物業管理服務及對非業主的增值服務的毛利率下降，以及毛利率相對較高的社區增值服務收入比例的減少。

截至去年底，集團總合約建築面積約3.083億平方米﹔其中，在管總建築面積約為2.214億平方米，合約建築面積約為3.083億平方米，分別按年增5.5%及1.6%。物業管理服務收入按年增14.8%至44.63億元，毛利率按年跌0.6個百分點至18.8%﹔非業主的增值服務收入按年跌19.4%至7.776億元，毛利率按年跌8.2個百分點至13.1%﹔社區增值服務的收入按年跌12.7%至約8.903億元，毛利率按年增1.6百分點至31.3%﹔城市服務收入按年0.6%至4.06億元，毛利率按年增0.8個百分點至8.4%。

集團截至去年底的現金及現金等價物為約23.415億元，主要由於2023年度經營活動的淨現金流入。集團指，2021年IPO所籌款項中13.04億元，當中原有65%或8.476億元用於戰略性收購及投資機會，35%或4.564億元用於營運資金及一般企業用途。截至公告日，集團已動用4.564億元作營運資金及一般企業用途﹔但僅動用了5110萬元收購北京航騰。集團指，擬改變用途，將原用作戰略性收購及投資機會的7.965億元，全轉為營運資金及一般企業用途。

集團又進一步披露，截至2023年度公司投資部物色到15個潛在收購對象，但未能與交易方就主要商業條款，特別是潛在目標公司的估值達成共識，並意識到潛在賣方與集團之間的目標市盈率差異在短期內可能不會改變，故可能適合收購的收購目標數量亦會繼續減少。加上力慮到中國房地產行業的不景氣，以及物業管理行業的擴張戰略由併購擴張轉為通過風險較低的內生增長擴張，認為將「戰略性收購及投資機會」項下未動用的所得款項淨額約7.965億元全數重新分配作「營運資金及一般企業用途」符合公司及股東的整體利益，公司可藉此更有效地調配資源以改善服務質素、提升客戶體驗及保持競爭力，從而為股東創造長遠價值。

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