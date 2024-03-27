集團去年營業收入按年增5.7%至124.87億元，毛利率24.9%，按年增1.9個百分點。當中物業管理服務收入按年增8.3%至103.19億元﹔社區生活服務收入按年增29.7%至8.09億元﹔資產管理服務收入按年增4.6%至7.4億元﹔社區運營服務收入按年跌34.8%至6.18億元。集團去年收入來自關連人士的比例跌至0.9%，僅1.14億元，第三方收入佔比99.1%，至123.73億元。

集團截至去年底止的總合約面積約8億平方米，在管面積約5.32億平方米；2023年度新簽約第三方合約面積約2,309萬平方米。

核數師指出，公司截至去年底的流動負債淨額約為19.07億元，資產淨額約為1921.1萬元，這些情況加上綜合財務報表的其他事項，表明存在可能影響恒大物業持續經營能力的重大不確定性。

恒大物業正在實施各種措施來改善其流動性。集團董事認為公司將有足夠的營運資金來償還到期的財務債務。

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