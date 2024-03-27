電視廣播（0511）(TVB)主席許濤在今午業績發布會上表示，集團隨去年第四季EBITDA轉正數恢復盈利，今年全年爭取全年EBITDA轉正數。他料集團在去年減省逾5億元成本之後，今年視乎J2及財經資訊台併，可再省1億元成本，暫時並無裁員計劃，將來則視乎發展不排除裁員。目前他們未有指引何時恢復純利，他期待在實現正數EBITDA不久時間，邁向盈利的目標。
該集團在香港電商業務，於去年結束「士多」業務，只保留「鄰住買」閃購平台繼續營運。許濤認為，結合電視模式運作仍有其優勢，集團無意结束在港電商業務。另企業發展主管及署理財務總裁李福來指，預期82台及85台將來合併，料會減少1億元成本，視乎當局何時落實而定。許濤補充指，兩台合併，會連同其他社交媒體頻這及「鄰住買」等結合，可掃入二維碼後有更多娛樂、消費優惠及增加更多資訊。
另因應人工智能(AI)應用日廣，許濤不諱言，TVB已經留意跟蹤當中發展空間，例如在配音、字幕及生成內容，已在成本及效率方面帶來幫助。他們正探索運用人工智能在生產新內容、短視頻及二次創作的空間。同時隨著翡翠台及明珠台在1月1日於廣東省落地，總經理（商務營運）蕭世和表示，在真正落地要和客戶的中港銷售團隊廣告預算、繁簡體字作出適應，但是包括香港旅遊發展局、高爾夫球活動已著手利用大灣區落地方案進行宣傳，同時自下月起亦和廣告客戶商品結合在內地落地，長遠則希望引進客戶商品到港推廣。
蕭世和又指，去年集團在港電視廣播業務廣告收益按年增長9.5%，他期望，連同大灣區的播放落地，會逐步做到更多生意。許濤料，今年廣告業務增長會比去年增長更快。集團副總經理（法律及國際業務）及署理公司秘書陳樹鴻指，隨著監管當局去年12月進一步放寬問接廣告宣傳限制，他相信有助引進更多商業機會及創業，並且開始試行，成效待反映，若然仍然當中遇到監管制約，則會進一步爭取當局放鬆。
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