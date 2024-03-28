截至去年底已簽約之應佔銷售為59億元，已簽約但未確認之應佔銷售為126億元，預計於今年起入賬。每股資產淨值為13.5元。負債比率由13%升至17%，平均借貸利率由平均2.6%升至4.7%。

對於本港物業市場，公司指，審慎認為政府已公布及將推出的提振措施，有助於穩定香港樓市。相信政府於財政預算案中公布的新措施，如撤銷所有住宅物業需求管理印花稅，可望進一步刺激購買需求。根據「優才、專業人士及企業家入境計劃」來港的新移民，預計將為香港樓市帶來新需求。截至去年12月底，「高端人才通行證計劃」已批出約51,000宗申請，其中約36,000人已經抵港。此外，香港與內地恢復通關，支持本地旅遊、零售及飲食業，有助於經濟持續復蘇。

公司指，儘管2024年仍然存在地緣政治及經濟不明朗因素，依然保持審慎樂觀，相信經濟將循良好方向發展。香港政府實施額外措施包括吸引人才計劃和放寛印花税，以及已與內地恢復通關，將進一步有助本港樓市復蘇。內地方面，各類提振經濟、提升市場穩定性的政府措施陸續出台，預期將有助於穩定住宅成交量價。整體市場的表現，仍將取決於預期中減息的時機與幅度。無論如何，內地及香港仍能保持經濟增長韌性。

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