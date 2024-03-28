大發地產指，基於公司最新發展及與核數師近期討論，由於需要額外時間編製資料，以便核數師進行及完成其工作，故將進一步延遲刊發2022年年度業績及2023年中期業績。因此，2022年年度報告及2023年中期報告將進一步延遲寄發。集團於去年4月3日起停牌，將繼續停牌。

上置指，信永中和乃最近於本月4日才獲委任為公司新核數師，信永中和將需要額外時間完成及落實其於2023年度業績及2023年年報的審核工作，故有關刊發日期將進一步延遲。集團於去年4月3日起停牌，將繼續停牌。

建業新生活指，公司仍在按其核數師要求從其附屬公司收集及整理必要的資料及文件以完成審核程序，因此需要額外的時間編製2023年年度業績。公司正與其附屬公司及核數師密切合作，提供所有必要資料及文件，以盡快完成審核程序。董事會會議原定於2024年3月28日召開，故董事會會議將延期舉行。公司可能暫停買賣。

宋都服務指，延遲刊發2023年業績，是因為核數師中匯安達識別出全資附屬「杭州宋都物業」為「杭州幸福健控股」，一間公司控股股東之一俞建午的全資附屬公司提供一筆1.3億元人民幣的擔保事項，公司仍在收集必要資料並與核數師密切合作以完成預期信用損失評估。公司已於今早起停牌。

正商實業則公布，若干關鍵員工，尤其是財務部門員工離職; 及沒有足夠的員工提供核數師需要的全部審計材料，嚴重影響完成2023年度綜合財務報表及審計進度。公司和核數師需要額外時間來完成經審計賬目。公司預期將於4月2日起停牌，直至刊發2023年業績。

億達中國公布，新核數師於3月25日才獲委任，預計可能無法於本月底前完成必要程序，以與公司新核數師最終落實2023年度經審核綜合財務報表。

當代置業則在月中已披露，公司與核數師畢馬威未能就審核2023年年度業績的審核費用達成共識，可能導致需要更換核數師公司預期可能無法在2024年3月31日前完成必要程序，亦可能無法根據上市規則刊發2023年年度業績。公司預期將於4月2日起停牌，直至刊發2023年業績。

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