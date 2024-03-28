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農行：監管當局降融資成本有序可控 有兼顧銀行經營

內銀淨息差持續受壓，農業銀行（1288）董事長谷澍表示，分析銀行淨息差時，除了存貸款也要結合考慮其他投資項目，農行去年投資不少國債，雖然收益率比貸款低，但國債安全也有免稅效果，從去年所得稅可看去明顯變化。去年農行所得稅費用為375.99億元（人民幣，下同），按年減少17.88%。

近年內地推動企業融資成本下降，貸款基準利率持續下降收窄銀行息差，谷澍指出監管部門推動融資成本「穩中有降」，是在可控、有序，既支持實體經濟融資需求，同時兼顧銀行的可持續經營。

農行去年淨息差按年收窄0.3個百分點至1.6%，谷澍指去年貸款收益率按年下跌0.3個百分點至3.79%，與行業趨勢一致，主要為支持實體經濟而主動向實體經濟讓利，下一步會做好量價協同管理機制，不斷優化資產邊際定價，在支持實體經濟融資需求，同時維持自身的永續發展。負債方面，農行人民幣存款付息率為1.71%，為可比同業中最好水平，今年將發揮網點和客戶優勢，組織低成本存款。若能穩定淨息差，今年盈利可有「令人比較放心的態勢」。

資產質量方面，副行長張旭光表示，去年新發生的不良貸款主要集中在房地產、地方債務等領域，風險整體可控。 該行對不良貸款早反應快處置，房地產業的風險得到有效控制，去年在房地產不良率新發生不良貸款較2022年有所下降，城投企業資產品質穩定，持續處於較低水準，有信心今年資產質素將保持穩定。

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