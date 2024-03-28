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中芯去年全年經調整純利按年跌69.5%至4.66億美元 

中芯（0981）公布去年全年業績，純利按年下跌50.4%至9.03億美元；扣除非經常性損益後純利為4.66億美元，按年亦跌69.5%。集團去年收入按年減少13.1%至63.21億美元。

集團表示，去年受全球經濟疲軟、市場需求不振等因素影響，半導體行業周期下行，下半年終端市場需求呈復蘇跡象，但整體供應鏈庫存處於高位，終端產品銷售狀況處於調整階段，庫存消化仍是去年半導體行業主旋律。

中長期來看，全球半導體行業兼具周期性和成長性，短期的供需失衡不會影響行業的中長期向好。伴隨著家居、教育、科研、商業、工業、交通、醫療等各領域應用設備智能化需求的上升趨勢，市場活力逐漸恢復，終端市場規模獲得持續改善，產業鏈各個環節有望逐級回暖。晶片代工作為產業鏈前端的關鍵行業，產能利用率有望逐步恢復，實現持續穩健的中長期成長。

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