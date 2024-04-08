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耀才加碼三百萬 再推「估中恒指 贏千足黃金」活動

耀才證券（1428）再度推出「估中恒指 贏千足黃金」活動，成功估中恒生指數收市點數可得到獎賞，最接近的參賽者亦可獲得價值3萬元的千足黃金。

即日起至2024年7月7日，透過活動登記頁面：https://www.bsgroup.com.hk/campaign/hsigame便可立即進行「尋金」之旅。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，「估中恆指 贏三百萬黃金」推出至今，不經不覺已到第七次舉行，每回合參加人數均節節攀升。他又表示，參賽者就算未能估中2024年7月18日當日的完整的恆指收市點數，最近者亦會獲30,000元等值千足黃金。最刺激的是，合資格的參賽者在比賽結束限期前，可隨時將已競猜的點數作出更改，更改次數不設上限，務求令客戶增加中奬機會。」

 

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