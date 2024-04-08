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陳翊庭：港交所主板上市的審批日中位數為48個營業日

港交所（0388）行政總裁陳翊庭出席財經事務委員會時表示，去年港交所於主板上市的審批日數中位數為48天營業日，相較2022年的70天營業日有所改善，但仍然有進步空間。

陳翊庭指出，公司上市審批工作一部分與港交所有關，另一部分則與發行人及投行有關，而上市公司及發行人需等公開招股（IPO）價格合適時才發行。陳翊庭提到，留意到遞表去年上市的公司的情况為，該所已完成上市審批，申請已通過上市聆訊，以及已獲上市委員會已批准，但有公司認為現時進行IPO等同「賤賣」股份，因此決定暫停上市計劃，因此港交所的角色相較被動。

港交所上市主管伍潔鏇補充，上市審批時間取決於申請公司及發行人回答問題的質素，以及文件是否齊全等因素。她續指，上市審批並非只涉及交易所一方，指出公司一般上市審批時間，港交所審批約佔用四成的時間，其餘六成時間則取決於中介或發行方，指出若要加快上市程序，就需要港交所及發行方都需加快。

至於內企境外上市備案方面，陳翊庭表示就有關備案方面一直與內地溝通，最近境外上市備案速度亦有所加快。她提到，港交所質財庫局、證監會，以及中證監不時都有溝通，而內企境外上市備案過程的確牽涉不同部門參與，希望日後內地公司境外上市備案會更快。

證監會企業融資部執行董事戴霖表示，證監會或為全球金融機構中，與中證監合作關係最好的機構，證監會有向中證監提出，現時市場對內企境外上市備案審批時間的有所擔憂，而該會明白到中證監沒有甚麼可再做到，其審批速度與中國境內的其他監管機構有關。

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