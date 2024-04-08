京東與聯想4月7日簽署全新戰略合作協議。根據該協議，雙方將圍繞AI營銷、智能供應鏈和AI技術融合等方面深化戰略合作，攜手為更廣泛用戶提供全棧AI產品、方案和服務，並訂下未來三年聯想在京東全渠道銷售1200億元人民幣的目標。
據公布，雙方將圍繞聯想全棧AI的產品、方案和服務進行深入合作，包括AI PC、AI 手機、AI平板電腦以及AIoT等AI內嵌的智能終端，服務器、存儲等AI導向的基礎設施，以及設備支持服務、智能運維服務等AI原生的方案服務。
其次，雙方互為首個AI PC先鋒伙伴，加速AI PC普惠。聯想將與京東在產品、營銷、渠道層面加強深度合作，幫助用戶降低AI產品嘗鮮和換新成本，助力生成式AI硬件普惠每一位用戶。最後，雙方將共建AI終端產業生態，打造更極致AI應用體驗。
京東集團CEO許冉表示，面對AI帶來的全新機遇，聚焦新質生產力，京東也將依托於自身在數智化社會供應鏈方面的能力積累，和聯想一起探索高質量發展路徑，為消費者和企業客戶提供更多、更快、更好、更省的消費體驗，讓AI真正普惠千家萬戶。
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