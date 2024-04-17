所有其他品牌方面，今年首季零售金額按年錄得25至30%的增長。

安踏今日收報81.6元，升0.6%，全日成交6.21億元。

其他報道

希教債券持有人特別團體形容公司逃避 籲公司制定可信還債計劃

特斯拉據報向買家延期交付Cybertruck 但無說明原因

內地奢侈品退貨率急升 分析：只為炫耀一個晚上

全日沽空金額減31% 恒生中國企業沽空金額最多

恒指收市升2點 成交、北水、波幅均收窄

Mox bank委任劉安國為客戶策略及發展總監

傳匯控在亞洲再多裁減20名投資銀行家

PayMe 5月16日起不再支援Android 8以下系統

合眾汽車獲50億元人民幣投資 目標盡快實現IPO

ASML首季訂單遜預期

滬深三大指數高收 滬指以日中高位收市 創板指漲逾2%

萬科擬報悉售物流地產公司普洛斯

摩通下調第二季內地經濟增長預測至4% 全年目標不變

快運5月開辦直航海南三亞航線 推機票優惠計劃

半日沽空金額減23% 恒生中國企業沽空增4%

恒指半日跌11點 連跌5日 北水連續第13日流入

Ig廣告疑盜用日本女星川口春奈相片 渣打：廣告公司錯誤發布模擬圖片

IMF上調全球經濟今年增長預測 維持中國經濟增長預測

滬深三大指數半日向上 滬指以近半日高位收市

LVMH：中國對公司產品需求首季增10% 「非常令人滿意」

瑞銀上調內地實際GDP增長預測至4.9%

蘋果庫克：將研究在印尼建廠的可能性

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連升

大摩據報擬「多年來最大規模」裁減中國員工