文章日期：2024年4月17日 17:09
安踏體育（2020）公布，今年第一季安踏品牌產品的零售金額按年錄得中單位數增長；FILA品牌則錄得高單位數增長。
所有其他品牌方面，今年首季零售金額按年錄得25至30%的增長。
安踏今日收報81.6元，升0.6%，全日成交6.21億元。
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