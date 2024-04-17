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安踏體育：安踏品牌首季零售金額錄中單位數增長

安踏體育（2020）公布，今年第一季安踏品牌產品的零售金額按年錄得中單位數增長；FILA品牌則錄得高單位數增長。

所有其他品牌方面，今年首季零售金額按年錄得25至30%的增長。

安踏今日收報81.6元，升0.6%，全日成交6.21億元。

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