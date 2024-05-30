「Web3.0 投資圈」將透過三項策略性舉措促進Web3.0生態圈發展。首先，提供配對初創公司及投資者的渠道藉以增加投資及融資機會；其次，作為吸引優質Web3.0企業落戶香港的增強渠道，強化及擴大數碼港的Web3.0生態圈；第三，透過舉辦項目演示和研討會等Web3.0專屬活動，W3IC 促進商業合作及交流，為初創及投資者提供Web3.0及其他創科技術的市場分析，把握新興市場機遇。

數碼港投資者網絡策劃小組主席冼漢廸表示，「數碼港投資者網絡」一直充當指南針的角色，協助初創企業和投資者把握新興機遇，特區政府致力將香港發展成Web3.0樞紐，數碼港擁有全港最大的Web3.0社群，作為數碼港促進Web3.0生態圈發展的策略性舉措，相信「Web3.0 投資圈」的成立，將能更有策略地吸引投資單位，促成更多投資配對，發掘更多商機，同時促進去中心化及區塊鏈 技術項目成長，擴大香港初創企業的影響力。

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