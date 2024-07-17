虛擬資產保險供應商OneInfinity by OneDegree表示，公司有向當局就發牌條件及要求分享看法及遞交意見，包括對過去穩定幣界別發生的重大失誤事件、錢包及託管風險、營運風險等情況進行分析，從而提出須對虛擬資產錢包進託管，及進行持續的鏈上（on-chain） 及鏈下（off-chain）監察的建議。

OneInfinity by OneDegree營運總監章昱表示，OneInfinity by OneDegree已經開發了定制的保險和風險管理解決方案，以幫助穩定幣發行商管理網絡安全、錢包、運營和智能合約相關的風險，為其未來的可持續發展保駕護航。

ZA Bank亦表示，歡迎諮詢總結的內容，認為替「法幣穩定幣發行人引入監管制度，以適當管理潛在的貨幣和金融穩定風險，並提供具透明度和合適的規限」是非常合適及有效的做法，這有助可持續和負責任地發展及推動本港穩定幣，甚至是Web3生態。

該行亦認同總結內所提及，透過香港持牌銀行保管儲備資產，可以令穩定幣發行人在面對業務困難，甚至不幸倒閉時，為用戶提供更大的保障。

ZA Bank續稱，在2024年初已宣布會向穩定幣發行人提供專屬的銀行服務，為其法幣儲備提供極致安全的保障。該行將繼續密切關注立法建議的進展，同時希望有更多企業獲批進入「沙盒」，令整個香港Web3生態及土壤更蓬勃。

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