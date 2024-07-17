moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

穩定幣諮詢總結丨OneInfinity：已開發保險和風險管理解決方案

財庫局及金管局今日就在香港實施穩定幣發行人監管制度的立法建議發表諮詢總結，當局表示將因應回應者的意見和建議，敲定立法建議以實施監管制度，並會盡快向立法會提交條例草案。

虛擬資產保險供應商OneInfinity by OneDegree表示，公司有向當局就發牌條件及要求分享看法及遞交意見，包括對過去穩定幣界別發生的重大失誤事件、錢包及託管風險、營運風險等情況進行分析，從而提出須對虛擬資產錢包進託管，及進行持續的鏈上（on-chain） 及鏈下（off-chain）監察的建議。

OneInfinity by OneDegree營運總監章昱表示，OneInfinity by OneDegree已經開發了定制的保險和風險管理解決方案，以幫助穩定幣發行商管理網絡安全、錢包、運營和智能合約相關的風險，為其未來的可持續發展保駕護航。

ZA Bank亦表示，歡迎諮詢總結的內容，認為替「法幣穩定幣發行人引入監管制度，以適當管理潛在的貨幣和金融穩定風險，並提供具透明度和合適的規限」是非常合適及有效的做法，這有助可持續和負責任地發展及推動本港穩定幣，甚至是Web3生態。

該行亦認同總結內所提及，透過香港持牌銀行保管儲備資產，可以令穩定幣發行人在面對業務困難，甚至不幸倒閉時，為用戶提供更大的保障。 

ZA Bank續稱，在2024年初已宣布會向穩定幣發行人提供專屬的銀行服務，為其法幣儲備提供極致安全的保障。該行將繼續密切關注立法建議的進展，同時希望有更多企業獲批進入「沙盒」，令整個香港Web3生態及土壤更蓬勃。

其他報道

中國7月首兩周新能源車零售28.6萬輛 增27%

自然美料上半年虧損擴大至3100萬元

中海油：今年派息率不低於40%或每股0.7元

AlipayHK：用戶即日起可使用AlipayHK乘搭上海地鐵

澳門上半年貴賓博彩佔整體賭收約24%

港基金突申報在FANCL持股逾5% 擬提出重要建議

穩定幣諮詢總結 最低繳足股本要求將調低至發行穩定幣流通量1%

【久利生專欄】假如香港快運是上市公司

京東推低價促銷活動「京東超級18」每月17號舉行

特朗普：台灣奪走晶片業務 應向美國支付保護費

財庫局及金管局今發布穩定幣發行人監管制度諮詢總結

勝獅貨櫃發盈喜 料上半年多賺53%至1500萬美元

調查顯示港零售投資者認為未來一年AI為投資板塊

國泰君安發盈喜 料中期多賺52%至72%

全日沽空金額減12% 比率降至15% 騰訊沽空增66%

恒指收市升11點 成交增北水轉流出 美匯失守104 晶片股跌 地產收租升

MPF第二季淨流入117億元 較過去5年同期平均水平低一成

匯豐維持百度「買入」評級 目標價降至113.1元

阿聯酋航空於東亞首間概念店在港開幕 

滬深三大指數午後個別走 滬指終止四連升

渣打維持中國全年GDP增長4.8%預測

半日沽空金額減6% 騰訊沽空增124%

美國據報施壓盟友收緊對華晶片貿易

馬斯克將把SpaceX、X總部從加州遷至德州