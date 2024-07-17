財庫局及金管局今日就在香港實施穩定幣發行人監管制度的立法建議發表諮詢總結，當局表示將因應回應者的意見和建議，敲定立法建議以實施監管制度，並會盡快向立法會提交條例草案。
虛擬資產保險供應商OneInfinity by OneDegree表示，公司有向當局就發牌條件及要求分享看法及遞交意見，包括對過去穩定幣界別發生的重大失誤事件、錢包及託管風險、營運風險等情況進行分析，從而提出須對虛擬資產錢包進託管，及進行持續的鏈上（on-chain） 及鏈下（off-chain）監察的建議。
OneInfinity by OneDegree營運總監章昱表示，OneInfinity by OneDegree已經開發了定制的保險和風險管理解決方案，以幫助穩定幣發行商管理網絡安全、錢包、運營和智能合約相關的風險，為其未來的可持續發展保駕護航。
ZA Bank亦表示，歡迎諮詢總結的內容，認為替「法幣穩定幣發行人引入監管制度，以適當管理潛在的貨幣和金融穩定風險，並提供具透明度和合適的規限」是非常合適及有效的做法，這有助可持續和負責任地發展及推動本港穩定幣，甚至是Web3生態。
該行亦認同總結內所提及，透過香港持牌銀行保管儲備資產，可以令穩定幣發行人在面對業務困難，甚至不幸倒閉時，為用戶提供更大的保障。
ZA Bank續稱，在2024年初已宣布會向穩定幣發行人提供專屬的銀行服務，為其法幣儲備提供極致安全的保障。該行將繼續密切關注立法建議的進展，同時希望有更多企業獲批進入「沙盒」，令整個香港Web3生態及土壤更蓬勃。
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