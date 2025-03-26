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中環花生｜王維基：堂堂京東Apps竟然同HKTVMall咁似？

內地巨型電商攻港動作不斷，當中京東（9618）更劍指本地各大商家，表明「買貴即賠」。而香港科技探索（1137）旗下的HKTVmall作為本地網購一哥，公司副主席兼行政總裁王維基在其社交平台發文指，近期收到朋友的網圖，顯示一個名為「京東香港APP」的版面抄足HKTVmall，他忍不住指「都幾好笑，堂堂京東的Apps，竟然八九成模仿我們HKTVmall，連圖案都「學」得似模似樣，把我們抬舉了，多謝」。

王維基仲係文章質疑係咪「睇我唔起，定抑或因為唔夠我哋平？」，指京東攻港「為什麼你的『買貴即賠』只包括百佳、惠康、百老匯和豐澤？為什麼不包括我們HKTVmall在內？」，更直言「點都好，你兵不厭詐，我兵來將擋，我哋要努力」。

而中環花生友翻查了京東APP，當用戶設定為港澳地區，就會在頁面顯示有一個「HKJD mall全港比價」的入口，按進去的版面確實與HKTVmall版面有八九成相似，版面上使用的圖片亦大致相同，更將京東吉祥物Joy融入其中。

今次京東攻港，先劍指香港各大零售商，再將香港網購一哥整個平台版面抄走，難怪惹得王維基親自出post公審，睇來香港網購市場大戰勢必硝煙四起。

文：中環牌花生

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