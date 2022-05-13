發展商加緊推盤步伐，信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的元朗錦上路站柏瓏II，繼昨晚上載樓書後，今日隨即公布首批168伙價單，折實均呎17,898元，較上月柏瓏I 首批折實均呎17,608元僅高不足2%，發展商將於明日起接受認購登記，最快下周作首輪銷售。
信置營業部集團聯席董事田兆源形容開價為「繼續開心價」，僅在第1A期價格上作輕微調整，希望回饋買家，讓柏瓏I向隅客購得單位。柏瓏II首批168伙，實用面積由352至974方呎，涵蓋1房至4房戶型，價單訂價由744萬至2104.2萬元，價單呎價由19,807至23,294元；發展商繼續提供16%最高折扣優惠，單位折實價由624.96萬元至1767.52萬元，折實實呎由16,638至19,567元。
首批入場單位為1座1樓B8單位，實用面積352方呎，1房採開放式廚房，價單售價744萬元、價單呎價21,136，扣除折扣優惠後，折實價為624.96萬元，折實實呎17,755元。首批最低呎價及2房入場單位同為7座1樓B7單位，實用面積445方呎，2房採開放式廚房，價單售價881.4萬元，價單呎價19,807元；折實價740.37萬元，折實實呎16,638元。
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