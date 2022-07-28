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利嘉閣按揭黃詠欣：港銀行或今季內加息0.25厘

美國聯儲局宣布再加息0.75厘，為今年內第4次加息，已累計加息2.25厘，加幅已經等同2015至2018年整個加息周期相同。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣認為，美國加息步伐急速，港美息差擴闊，資金外流加快，目前香港銀行體系結餘已跌至約1,651億元的水平，同時拆息抽高，與樓按相關的一個月拆息已升至1.3厘以上，以目前最優惠H按為H＋1.3厘計算，H按已升至鎖息上限的水平。

黃詠欣認為，目前要留意港銀行體系結餘的變化，很大機會於9月前已跌至1,000億元樓下，若同時1個月拆息升至2厘或以上，令到最優惠利率(P)與一個月拆息的利差（Prime-HIBOR spread）跌至3厘以下，銀行便大機會加息。以目前情況來看，若美國聯儲局9月再加息，香港銀行屆時跟隨加息的機會很大，本港銀行或加息0.25厘。

她建議，新盤買家在加息周期下，選用即供付款計劃，會較建期付款計劃划算，因為選用建期付款計劃，即通常在兩至三年後才「上會」，屆時的息口上升，壓力測試下的入息要求亦必然會增加，如若薪金升幅追不上加息步伐，或要找擔保人才能通過銀行要求。

至於供樓中的人士，建議可善用轉按賺現金回贈，以500萬貸款為例，轉按便可享約8.55萬元的現金回贈，扣除律師費等開支約1萬元，餘額仍足以抵銷逾61%的首年利息開支。

 

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