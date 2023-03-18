雨後今日早上11點開售，買家大約10時15分起到售樓廠附近的一間酒樓報到，據悉，大批買家在10時前已到達，排隊人龍一度排至酒樓外，現場人頭湧湧，非常擠逼。

是次首輪推售143伙，全為標準分層戶，折售價395.8萬至1201.1萬元，折實實呎13,388至17,044元，買家最多可購2伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠財案寬減印花稅「小減辣」，加上項目主打細戶，入場費低，有剛性需求支持，該行今日的買家出席率高達八成，大部份30歲以下的年輕人，亦有兩成投資收租客。

他續指，近期新盤市場百花齊放，一手成交非常暢旺，美國下周議息，市場預測有機會不加息，對本港復常中的樓市有利。中小型物業有剛需支持，發展商只要開價合理，銷情便有保證。預計本月一手成交可達3000宗，創6年半新高。

雨後前身為FedEx World Service Center，屬工廈用途，星星地產2016年底以約3.4億元購入，並將地皮改劃成住宅，2021年底以8.18億元完成補地價，以項目可建樓面約17萬方呎計，每方呎樓面補價約4780元。