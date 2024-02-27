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峻瀅兩房582萬沽 業主料3年蝕逾三成

新《財政預算案》明日出台前夕，將軍澳峻瀅新錄大幅蝕讓成交；香港置業市務經理 (銷售)莊家豪表示，峻瀅二期第1座高層H室，實用513方呎兩房間隔，望山景及海景，原業主以638萬元放盤約3個月後，至近日議價後終減56萬元或9%，以約582萬元易手，折合實呎約11,345元。

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