文章日期：2024年2月27日 17:27
新《財政預算案》明日出台前夕，將軍澳峻瀅新錄大幅蝕讓成交；香港置業市務經理 (銷售)莊家豪表示，峻瀅二期第1座高層H室，實用513方呎兩房間隔，望山景及海景，原業主以638萬元放盤約3個月後，至近日議價後終減56萬元或9%，以約582萬元易手，折合實呎約11,345元。
原業主2021年6月以約800萬元購入，帳面蝕約218萬元或約27%，連使費料有機會實蝕約260萬元或33%，料為屋苑歷來最大蝕幅成交。
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