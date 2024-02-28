他預計撤銷買家印花稅，除會剌激內地買家來港置業外，由於不需付額外印花稅，亦有助推動以公司名義投資本港住宅物業，盤活交投量。另外，撤銷從價印花稅也有助剌激投資者入市買樓收租。過去幾年，由於需付15%的SSD從價印花稅，投資者基本不再購買住宅物業，「撤辣」令投資物業成本減少，投資者找到筍盤便可入市，無需進行甩名、轉名、向親屬「借人頭」等操作，將來甩名按揭的需求會大幅下降。

不過，他預計「撤辣」雖然能讓現時疲弱的樓價較有條件企穩，但按揭利率高企持續困擾樓市表現，宏觀經濟不明朗，不預期樓價會V型反彈。

此外，他表示，取消壓測屬合理做法，相信對樓市起正面推動作用。他指出，壓力測試的目的是確保按揭借款人有足夠財務能力，應付按息上升引致的還款壓力，考慮到本港銀行的拆息處於較高水平已一段時間；加上市場預期美國今年會啟動減息周期，認為假設利率再會進一步上升的幅度不大，有條件取消壓力測試要求。

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