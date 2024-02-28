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粉嶺名都兩房415萬放售 業主持貨不足半年加價25%

政府撤辣後，有近月低價入市業主即時放售物業。中原地產粉嶺中心分行經理蔡堅濤指，粉嶺名都2座最低層單位，實用376方呎，兩房間隔，原業主於去年10月以333萬元購入，最新見政府取消額外印花稅，即時把單位叫價415萬元放售，較不足半年前的購入價高出82萬元或25%。

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