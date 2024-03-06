新盤市場氣氛轉旺，新地（0016）上半年焦點豪宅盤、涉256伙的啟德跑道區天璽‧海第1期公布最新銷售部署；新地副董事總經理雷霆表示，項目於下周三起至本月底（3月13至31日），每日早上10時至下午1時招標發售單位，首批單位涉68伙。首批單位均為4房以上大戶，有60伙屬4房1套至4房3套間隔，其餘8伙則為特色單位，包括其中一個實用達4395方呎的VICTORIA HOUSE ，為項目面積第二大的特色戶。
雷霆透露，集團未來2至3個月，部署推出元朗YOHO Hub 2期、屯門兆康NOVO LAND 3期。
新地代理總經理陳漢麟補充，招標文件將於明天早上10時起派發，暫定提供3種付款方法，包括180天即供計劃、360天付款計劃，以及建築期付款，選用建期的話需付樓價15%首期，另提供4.25%稅務代繳。陳表示，項目上周4起開放設於九龍站環球貿易廣場ICC的示範單位後，至今吸引逾百組客人參觀，仍有數百組客人預約睇樓，當中逾40%屬非本地客源。
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