雷霆透露，集團未來2至3個月，部署推出元朗YOHO Hub 2期、屯門兆康NOVO LAND 3期。

新地代理總經理陳漢麟補充，招標文件將於明天早上10時起派發，暫定提供3種付款方法，包括180天即供計劃、360天付款計劃，以及建築期付款，選用建期的話需付樓價15%首期，另提供4.25%稅務代繳。陳表示，項目上周4起開放設於九龍站環球貿易廣場ICC的示範單位後，至今吸引逾百組客人參觀，仍有數百組客人預約睇樓，當中逾40%屬非本地客源。

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