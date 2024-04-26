文章日期：2024年4月26日 17:10
差餉物業估價署最新公布《香港物業報告2024》顯示，整體私宅空置率由2022年底的4.4%，回落去年底的4.1%，其中九龍城區（包括啟德新發展區），空置率達9.4%，成全港之冠，涉及伙數由前年的8,179伙，增至去年底的11,468伙，按年增加3,289伙或40%，亦是全港唯一區域突破1萬伙空置單位的區域。私宅空置率次高的區域為南區，空置率7%，按年回落2.2個百分點，涉及伙數3,109伙，油尖旺區排第三，空置率約6%，涉及伙數6,790伙。
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