新一份施政報告宣佈放寬住宅按揭，無論自用及投資均一律放寬至七成，並容許投資移民購入住宅物業。美聯物業住宅部行政總裁布少明對措施表示歡迎，認為措施對本港樓市實有深遠的影響，重新確認住宅物業在自住之外，亦具體投資保值，吸引資金落戶香港的作用，相信新措施有助促進物業成交，進而令樓價止跌。
布少明指，現時樓價已較高峰期大幅回調，配合減息周期啟動，同時租金持續攀升，令租金回報率轉為吸引，多個屋苑「供平過租」情況已經重臨，加上中央推出措施提振經濟。在眾多利好因素帶動下，估計第四季一手成交量有望升至5,000宗，按季急升逾1.1倍，並創22個季度、即5年半新高；二手方面，料第4季錄1萬宗，按季升近兩成。樓價方面，預計第4季樓價有望回升約3%，全年跌幅將收窄至5%內。
至於施政報告中優化「新資本投資者入境計劃」，相信在新措施下，今年逾5,000萬元住宅註冊量有望挑戰600宗水平，創3年新高，不過施政報告對人才留港的力度不足，若然採納市場建議放寬高才通在港置業計劃，相信有助增加人才留港的意欲。
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