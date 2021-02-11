最新價 3.050 0.280
更新時間 2021-10-07 14:24 (報價資料最少有15分鐘延遲)
譚仔國際 股價圖
恒指走勢圖
- 上日收市 3.330
- 收市 3.050
- 最高 3.260
- 最低 2.980
- 升/跌(%) -8.410
- 成交量 173,962,200
- 成交額 538,503,526
- 今年最高 3.260
- 今年最低 2.980
- 市盈率(倍) 10.598
- 股息率(%)
- 每手股數 1000
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