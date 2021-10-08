陸慶娛樂指，正就事件尋求法律意見。公司指出，Club Cubic的經營所得收益佔集團總收益約17%。其他業務包括珠海的會所業務及香港的餐飲業務仍然正常運作，不受影響。陸慶娛樂正評估今次事件對財務狀況構成的影響。

Club Cubic早已經社交媒體Facebook指，為了預防新型肺炎及配合澳門政府指示，將會由10月5日起暫停營業直至另行通知。Club Cubic及陸慶最為人所知，是韓國男團Big Bang的成員之一勝利（李昇炫），曾經在陸慶於2016年上市時，入股成為股東，此前更不時親臨嬌比撐場打氣。陸慶今日股價跌超過12%，收報4.7仙。

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