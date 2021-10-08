韓星勝利曾入股 陸慶旗下澳門知名夜場嬌比無法繼續經營
文章日期：2021年10月8日 19:55
在新濠天地經營夜場嬌比（Club Cubic）的陸慶娛樂（8052）指出，受到新冠肺炎疫情影響，當地實施封鎖、業務關閉及社交距離措施，致出現重大不利影響，導致收益損失或收益增長放緩。該公司已持續密切監察Club Cubic的營運效率及效益，並不 斷評估該業務的表現，亦曾嘗試與澳門合作夥伴新濠博亞旗下的COD Resorts Ltd聯絡要求租金減免，但結果並不十分理想。雙方對Club Cubic的營運出現爭議，因此10月8日起將無法繼續經營。
陸慶娛樂指，正就事件尋求法律意見。公司指出，Club Cubic的經營所得收益佔集團總收益約17%。其他業務包括珠海的會所業務及香港的餐飲業務仍然正常運作，不受影響。陸慶娛樂正評估今次事件對財務狀況構成的影響。
Club Cubic早已經社交媒體Facebook指，為了預防新型肺炎及配合澳門政府指示，將會由10月5日起暫停營業直至另行通知。Club Cubic及陸慶最為人所知，是韓國男團Big Bang的成員之一勝利（李昇炫），曾經在陸慶於2016年上市時，入股成為股東，此前更不時親臨嬌比撐場打氣。陸慶今日股價跌超過12%，收報4.7仙。
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