東利多又表示，日本店會有日本客喜歡的獨有配菜，唔通係納豆米線?

其實集團行政總裁劉達民早喺招股初期，已經透露未來3年會開多163間分店，當中包括內地會開71間、日本開25間，同埋澳洲都會開15間門市。佢之前喺專訪到表明，「要將譚仔味帶到全世界」，仲話即使日本係新市場，但背靠母公司，好有信心可以做好。

雖然譚仔國際係威係勢咁上市，熊市嘅事實都擺在眼前。集團以招股價下限3.33元定價，理性嘅市場都依舊唔賣賬；上市兩日就跌足兩日，今日就收報2.75元，比噚日收市價仲要跌多過一成，仲低過招股價18%。唔知即將登陸日本嘅消息會唔會幫到個股價呢?

文：祖師

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