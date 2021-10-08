財經花生｜譚仔母企東利多：三哥將於明年初春登錄日本
文章日期：2021年10月8日 20:48
市場期待已久嘅本地連鎖米線品牌譚仔國際（2217），噚日終於喺主板上市！喜事真係浪接浪，呢頭上完市，嗰頭日本母公司東利多（Toridoll）就宣布，集團旗下「譚仔三哥」品牌將會率先喺下年初、開當地第一間分店，正式衝出國際！
東利多又表示，日本店會有日本客喜歡的獨有配菜，唔通係納豆米線?
其實集團行政總裁劉達民早喺招股初期，已經透露未來3年會開多163間分店，當中包括內地會開71間、日本開25間，同埋澳洲都會開15間門市。佢之前喺專訪到表明，「要將譚仔味帶到全世界」，仲話即使日本係新市場，但背靠母公司，好有信心可以做好。
雖然譚仔國際係威係勢咁上市，熊市嘅事實都擺在眼前。集團以招股價下限3.33元定價，理性嘅市場都依舊唔賣賬；上市兩日就跌足兩日，今日就收報2.75元，比噚日收市價仲要跌多過一成，仲低過招股價18%。唔知即將登陸日本嘅消息會唔會幫到個股價呢?
文：祖師
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