公開信息顯示，財新此前曾透過A、B、C、D輪融資，先後引入浙數文化、騰訊（0700）、CMC資本、螞蟻集團等外部投資者。截至目前，螞蟻、浙數文化等已不在財新股東名單，騰訊仍通過深圳利通產業投資基金，持有少部分財新股份。

一個月前，阿里突然清倉芒果超媒，杭州阿里創投擬將其所持公司93,647,857股股票（佔公司總股本的5.01%）進行協議轉讓，協議轉讓完成後，阿里創投將不再持有公司股票。

據公開數據顯示，2020年12月，阿里以每股66.23元（人民幣，下同），受讓價款總計約62億元入股芒果超媒，並成為其第二大股東。在消息公布當天，芒果超媒收盤價41.31元，以此計算，阿里創投目前每股帳面虧損37.6％，合計虧損約23.34億元。

值得留意的是，發改委上周五（8日）曾徵求公眾意見，其中提到「禁止違規開展新聞傳媒相關業務」，非公有資本受到多項限制，如不得從事新聞採編播發業務，不得投資設立和經營新聞機構，包括但不限於通訊社、報刊出版單位、廣播電視播出機構、廣播電視站以及網絡新聞訊息採編發布服務機構等。

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