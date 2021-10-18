女僕Cafe趁減租疫市擴張 店長：客群非只有「宅男」
文章日期：2021年10月18日 16:00
【明報專訊】香港匯聚各地文化，在強勢的主流文化以外，小眾文化也要走進社會。《明報》將會一連數周跟大家走訪不同小眾文化行業，了解更多背後故事。曾經在香港掀起一股熱潮的女僕Cafe，社會對其印象往往較負面—客人被標籤為「宅男」、員工被認為「出賣色相」；正以為行業漸漸式微之時，女僕Cafe「Maid Planet」卻於疫市擴張。店長阿娘抓緊疫下租金回調的機會，但直言開新店令她「擱置賺錢計劃」，她更希望透過擴張向社會推廣女僕及二次元等小眾文化。
明報記者 蔡穎霖
「80後」的阿娘踏入女僕圈子約8年，初時因為「覺得好有趣」而加入朋友開設的女僕Cafe。在她眼中，「女僕Cafe是一個好夢幻、好像主題樂園的地方，讓客人可以忘記現實的地方。」她後來曾轉行做文職工作，「但心底仍很喜歡、難以忘記女僕文化」，於是在2018年自立門戶開設第一間Maid Planet。
與動漫合作推限定餐拓新客
「電競女神」Rose Ma（馬俊怡）去年初進軍「女僕Cafe界」引起一時熱話，阿娘認同受惠於明星效應，近年獲更多市民留意，但強調行業競爭甚大。「最高峰時香港有約12家（女僕Cafe）；現時則有約10家，不但數量貼近高位，也因為文化關係，所有女僕Cafe也集中於旺角區。」
阿娘指出，Cafe會按照不同節日推出主題活動，今年8月亦與動漫《魔法少女☆伊莉雅》合作，推出期間限定餐點、女僕服飾及販售官方商品，成功吸引不少新客。她希望未來再跟不同動漫作品合作，藉此拓展新客源，「一步一步做大塊餅」。對於近年韓流盛行，阿娘駁稱這不代表日本文化的影響力減弱，「你見DONKI跟壽司郎的分店開到成行成市就知道！」
Maid Planet今年9月再於旺角區開設近1700方呎分店，面積比舊舖的「6張4人枱大小」寬敞。在疫市之下斥資數十萬元擴張，阿娘認為有實際需要以外，有見當時租金回落約一至兩成，擔心開關後將會回升，故「放手一博」。
她指出，由於疫情封關不能出國，帶動客人前來消費次數，所以疫情對生意額的影響不太顯著。
封關不能出國 客戶增光顧
事實上，Maid Planet在疫情以前的純利平均每月「5至6位數」，阿娘笑言現時每月收支平衡就算了，直言「若以賺錢為目標，只要做好本店已足夠」。
她希望透過是次擴張推廣女僕文化，「令更多人認識女僕Cafe，從而了解在行業並非他們所想般負面，用愛去感化大家」，讓社會更多人認識且理解這些小眾文化。
客群非只有「宅男」 女僕不一定要靚
大眾普遍認為女僕Cafe的客群只有「宅男」，阿娘反駁，旗下客人男女比例各佔一半；年齡層算是廣泛，由10多歲至中年不等。她續稱，客人主要是動漫、次文化的愛好者，Cafe則提供一個文化交流的平台。「亦有客人喜歡女僕文化，甚至自己是其他女僕Cafe的員工，也會前來互相交流。」
客人多動漫次文化愛好者
雖說女僕Cafe是一家主題餐廳，環境氣氛和互動服務也是不可或缺的元素，例如不時會有期間限定現場唱歌、跳舞表演。而女僕向食物「下咒語」也是女僕Cafe具有代表性的一項表演。若有意成為女僕，阿娘表示：「不一定要長得漂亮才可以成為女僕，最重要是有禮貌、有一顆想服務別人、想讓客人開心地離開Cafe的心。」除此之外，應聘者如果有唱歌、跳舞等演藝技能，或是懂得日文可獲優先考慮。
今年7月舉行的動漫節大排長龍，女僕Cafe理應不乏客源？阿娘表示這部分並非Cafe的潛在客群，「疫情下市民缺乏娛樂，難得有大型展覽，不少家長紛紛同兒女前往消遣」，即使看似人頭湧湧，但不代表所有入場人士也喜歡動漫文化。
（每道微小市場之一）
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