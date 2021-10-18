阿娘指出，Cafe會按照不同節日推出主題活動，今年8月亦與動漫《魔法少女☆伊莉雅》合作，推出期間限定餐點、女僕服飾及販售官方商品，成功吸引不少新客。她希望未來再跟不同動漫作品合作，藉此拓展新客源，「一步一步做大塊餅」。對於近年韓流盛行，阿娘駁稱這不代表日本文化的影響力減弱，「你見DONKI跟壽司郎的分店開到成行成市就知道！」

Maid Planet今年9月再於旺角區開設近1700方呎分店，面積比舊舖的「6張4人枱大小」寬敞。在疫市之下斥資數十萬元擴張，阿娘認為有實際需要以外，有見當時租金回落約一至兩成，擔心開關後將會回升，故「放手一博」。

她指出，由於疫情封關不能出國，帶動客人前來消費次數，所以疫情對生意額的影響不太顯著。

封關不能出國 客戶增光顧

事實上，Maid Planet在疫情以前的純利平均每月「5至6位數」，阿娘笑言現時每月收支平衡就算了，直言「若以賺錢為目標，只要做好本店已足夠」。

她希望透過是次擴張推廣女僕文化，「令更多人認識女僕Cafe，從而了解在行業並非他們所想般負面，用愛去感化大家」，讓社會更多人認識且理解這些小眾文化。

客群非只有「宅男」 女僕不一定要靚

大眾普遍認為女僕Cafe的客群只有「宅男」，阿娘反駁，旗下客人男女比例各佔一半；年齡層算是廣泛，由10多歲至中年不等。她續稱，客人主要是動漫、次文化的愛好者，Cafe則提供一個文化交流的平台。「亦有客人喜歡女僕文化，甚至自己是其他女僕Cafe的員工，也會前來互相交流。」

客人多動漫次文化愛好者

雖說女僕Cafe是一家主題餐廳，環境氣氛和互動服務也是不可或缺的元素，例如不時會有期間限定現場唱歌、跳舞表演。而女僕向食物「下咒語」也是女僕Cafe具有代表性的一項表演。若有意成為女僕，阿娘表示：「不一定要長得漂亮才可以成為女僕，最重要是有禮貌、有一顆想服務別人、想讓客人開心地離開Cafe的心。」除此之外，應聘者如果有唱歌、跳舞等演藝技能，或是懂得日文可獲優先考慮。

今年7月舉行的動漫節大排長龍，女僕Cafe理應不乏客源？阿娘表示這部分並非Cafe的潛在客群，「疫情下市民缺乏娛樂，難得有大型展覽，不少家長紛紛同兒女前往消遣」，即使看似人頭湧湧，但不代表所有入場人士也喜歡動漫文化。

（每道微小市場之一）

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