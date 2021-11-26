報道指出，內地網絡近日廣泛流傳「2022年3月1日起個人收款碼禁用於經營性服務」及「禁止個人靜態收款條碼被用於遠程非面對面收款」的消息。

事實上，人行於上月13日發布《中國人民銀行關於加強支付受理終端及相關業務管理的通知》，從支付受理終端業務管理、特約商戶管理、收單業務監測三個方面入手，對收單機構和清算結構提出一系列管理要求。與此同時，條碼支付也被納入監管，將於2022年3月1日起實行。

報道引述人行有關部門負責人解釋，近年來，個人收款條碼得到廣泛運用，但也有一些風險隱患。如一些不法分子利用「跑分平台」，以高額收益吸引大量人員使用個人靜態收款條碼與賭客「點對點」線上遠程轉移賭博資金，將資金分拆隱藏於眾多正常交易場景。

據此，《通知》提出監管收款條碼，對於個人或特約商戶等收款人生成的，用於付款人識讀並發起支付指令的收款條碼，應區分個人和特約商戶使用收款條碼的場景和用途，防止收款條碼被出租、出借、出售或用於違法活動。對於具有明顯經營活動特徵的個人，條碼支付收款服務機構不得通過個人收款條碼為其提供經營活動相關收款服務。

遠程非面對面收款方面，《通知》要求條碼支付收款服務機構採取有效措施，禁止個人靜態收款條碼被用於遠程非面對面收款。對於通過截屏、下載等方式保存的個人動態收款條碼，應當參照執行個人靜態收款條碼有關規定。

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