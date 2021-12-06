報告指，MSCI中國指數中，對美國存托憑證（ADR）的大規模暴露，截至今年11月底，權重達26%，此對投資者情緒和市場估值的影響是負面的。大摩重申，對MSCI中國指數抱持短期謹慎的態度，認為除了ADR退市的發展外，樓市波動、宏觀增長放緩和監管重啟帶來的盈利阻力，以及潛在疫情再起，都是需注意的風險。

大摩仍傾向於內地A股，原因包括：沒有美國預托證券的風險（對互聯網/平台的風險也很小）；與IT和綠色經濟的監管風向更一致；以及在岸配置轉移和外國投資者流入帶來的長期流動性支持。

另外，瑞銀投資銀行研究部發表2022年中國股票策略展望，瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪認為，下行經濟壓力以及鼓勵研發投資的必要可能會使得2022年施加給互聯網行業的監管措施有限，建議超配互聯網、食品飲料和家電，低配銀行和基礎材料。

他預計，明年MSCI中國指數將攀升13%，EPS增長9%，同時得益於互聯網板塊的監管擔憂減弱，市盈率小幅上揚。

王認為，互聯網行業是中國長期經濟增長的一個重要貢獻力量，而房地產下行背景下，零售未必全線落後。明年供給限制將緩解，漲價或令一些板塊獲益。

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