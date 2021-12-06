內房股上月銷售持續放緩 花樣年售樓跌64%
文章日期：2021年12月6日 17:00
內房11月份銷售持續放緩，當中花樣年（1777）公布，2021年11月份單月合約銷售額為18.09億元，較2020年11月份單月的49.52億元，按年跌63.5%﹔2021年首十一個月累計合約銷售額為447.86億元，較2020年首十一個月累計的431.68億元，按年升3.75%。
美的置業（3990）公布，2021年11月份單月合約銷售額為81.3億元人民幣（下同），較2020年11月份單月的128.3億元，按年跌36.6%﹔2021年首十一個月累計合約銷售額為1,274.2億元，較2020年首十一個月累計的1,102.8億元，按年升15.54%。
中國金茂（0817）公布，2021年11月份單月合約銷售額為177.18億元，較2020年11月份單月的199.8億元，按年跌11.32%﹔2021年首十一個月累計合約銷售額為2136.18億元，較2020年首十一個月累計的2003億元，按年升6.64%。
陽光100（2608）公布，2021年11月份單月合約銷售額為1.15億元，較2020年11月份單月的15.08億元，按年跌92.4%﹔2021年首十一個月累計合約銷售額為29.13億元，較2020年首十一個月累計的87.54億元，按年升66.7%。
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