WAC指，委任前香港園境承造商協會副主席文國興出任執董，及另委任曾經在羅兵咸永道會計師事務所任職的邵玉明做獨董之外，最矚目的為委任梁雪瑤為執董。該集團的公告指出，梁雪瑤雖然年紀細細，只有28歲，但是她是在墨爾本大學取得環境學學士學位，主修建築學。原來更曾於曾於2015年至2018年間做過三良本設計公司、關善明建築師事務所及藝建工程顧問（國際）的建築助理。她更於2018年起從事娛樂行業，並於2019年至2020年加入從事裝修及室內設計的啟滔集團，最後職位為業務總監。自今年起，她目前更為從事建築信息模型（BIM）、人工智能及區塊鏈起名的Llewellyn & Partners Co. Ltd做業務總監。WAC今次將和梁雪瑤訂立3年服務合約，並且有權每年獲發18萬元酬金。

在WAC的公告內容對梁雪瑤的描述主要圍繞在她從事建築業的履歷，但是她其實是在公屋出身，曾經在2017年參加過港姐未能入圍，後來轉參選亞姐。她與亞視的合約在去年結束，轉型做獨立歌手，並在去年及今次出過兩首派台歌《二人總比一人好》及《王子與矮人》單曲。今年更傳出她加入無線電視J2的《姊妹淘》，更曾經在今年書展出書《My Way Photobook》。她曾經表示過，後悔以選美形式入行，她其實想做歌手。

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