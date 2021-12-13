報道指出，從多個渠道了解到，上周開始深圳部分銀行開始下調房貸利率，目前首套房貸款利率最低可至4.95%，二套房貸利率最低可至5.25%。

此前，深圳市場首套房、二套房主流的按揭貸款利率為5.1%和5.6%。目前中小銀行價格降幅比較大，建行等傳統大行價格暫未有鬆動。

國家主席習近平上周主持的中央經濟工作會議，銀河聯昌就會議內容指出，撇除「住房不炒」繼續實行，但政策聲明強調穩定房地產市場的重要性，並強調需要滿足購房者的合理住房需求，故該行預計政策制定者可能會施行一些寬鬆政策，如降低首付比例、降低首次購房者的按揭利率等，以刺激未來的住房需求。因為自2021年第三季以來，住房需求已明顯大幅下降。

該行推薦龍湖（0960）、潤地（1109）、中海外（0688）及萬科（2202）等股份。

內房及物管股今日早市走弱，世茂（0813）暫跌近一成，世茂服務（0873）暫跌8.8%、融創服務（1516）暫跌5.42%、融創（1918）暫跌4.93%、花樣年（1777）暫跌4.76%、佳兆業美好（2168）暫跌4%、合景悠活（3913）暫跌3.65%、恒大物業（6666）暫跌3.7%、中國恒大（3333）暫跌2.82%。

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