倘以單一銀行賬戶支付申請股款，電子退款指示將於2021年12月15日（星期三）發送至支付相關申請股款的銀行賬戶。倘以多個銀行賬戶支付申請股款，退款支票將於2021年12月15日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄往申請人的白表eIPO申請所示地址。

集團指，據原來的招股章程，集團將於12月16日（星期四）刊發有關最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準的資料的公告。惟在決定延期上市後，預期將刊發補充招股章程，補充招股章程修訂及補充招股章程，將載有經更新上市時間表、IPO相關申請程序及其他相關資料。

集團表示，仍致力盡快完成全球發售及上市，並將申請股款應計或賺取的所有利息捐贈予香港公益金。

其他報道

滬指半日升1%突破3700點 創板指觸及3500點

深圳中小銀行據報下調首套房貸利率

商湯據報更新港IPO文件 上市計劃或推遲 另有外電指其將撤回上市

港版SPAC據報減辣 諮詢結果料在聖誕前公布 最快明年1月實行

維港投資入股《挑戰者1號》男主角初創AI公司 涉足元宇宙技術

亞博館登記會員被抽中並購買5000元餐飲禮券 可獲兩張「叱咤」門票

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR跌0.2點子

美國表明制裁 商湯據報更新香港IPO文件 上市計劃或推遲

大和降世茂集團目標價17% 並下調其收入和毛利率目標

金管局增發外匯基金票據

奧園一境內債升逾2成 世茂境內債跌5至10%

平安好醫生計劃斥13.8億人幣回購股份

滬深兩市主要指數高開 人行進行100億人幣逆回購

恒指高開246點 ATMX全線揚 舜宇藍籌最弱

港股ADR指數彈51點 關注基建券商等股 恒大許家印疑遭「斬倉」