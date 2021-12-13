商湯科技：因被列入美制裁名單推遲上市 將退回認購款項
文章日期：2021年12月13日 12:08
屢傳推遲IPO的商湯（0020）正式公布，由於2021年12月10日美國財政部將商湯集團列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」。為保障公司有意投資者的利益並幫助彼等考慮該等最新事態發展對其投資決定的潛在影響，決定將全球發售及上市延遲，所有申請股款將不計利息悉數退還予所有申請人。
倘以單一銀行賬戶支付申請股款，電子退款指示將於2021年12月15日（星期三）發送至支付相關申請股款的銀行賬戶。倘以多個銀行賬戶支付申請股款，退款支票將於2021年12月15日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄往申請人的白表eIPO申請所示地址。
集團指，據原來的招股章程，集團將於12月16日（星期四）刊發有關最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準的資料的公告。惟在決定延期上市後，預期將刊發補充招股章程，補充招股章程修訂及補充招股章程，將載有經更新上市時間表、IPO相關申請程序及其他相關資料。
集團表示，仍致力盡快完成全球發售及上市，並將申請股款應計或賺取的所有利息捐贈予香港公益金。
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