恒指半日升242點 基建、電力股強勢 信義光能冠藍籌
文章日期：2021年12月13日 12:07
港股半日高開高走。恒指半日升242點或1.01%，報24238點，成交金額743億元；國指升80點或0.94%，報8659點。恒生科技指數收報6115點，升1.33%。
ATMX全面走高，阿里巴巴（9988）升3.05%，收報124.9元；騰訊（0700）升2.59%，收報475.4元；美團（3690）升4.44%，收報253.8元；小米（1810）升1.04%，收報19.4元。
藍籌中以信義光能（0968）表現最好，升6.43%，收報15.22元；碧桂園（2007）跌2.53%，收報7.33元，是跌幅最大的藍籌。
中央強調適度開啟基礎設施投資，建材、水泥股受惠，中建材（3323）升6.68%，報9.74元；潤泥（1313）收報6.3元，升5%；海螺（0914）收報40.7元，升5.99%。
電力股造好，華潤電力（0836）曾創52周高，見26.4元，收報26.05元，升7.42%；大唐發電（0991）收報1.44元，升7.46%；中國電力（2380）收報4.91元，升3.59%。
中央定調全面實行註冊制，中資券商股表現活躍。中金（3908）收報22.55元，升2.04%；海通證券（6837）收報6.97元，升1.6%；中信証券（6030）收報21.4元，升2.88%；華泰證券（6886）收報12.66元，升2.43%。
恒大系續弱。恒大（3333）一度創上市新低，見1.71元，收報1.72元，跌2.82%；恒大物業（6666）亦創上市新低，見3.36元，收報3.38元，跌3.7%；恒騰（0136）收報3.03元，跌0.98%；恒大汽車（0708）收報3.03元，跌2.26%。
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