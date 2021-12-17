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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日 近4個月最長跌浪

文章日期：2021年12月17日 11:20

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌0.48點子至0.19441%，是12月3日後最低，當日報0.19274%。對上一次連跌5日是2021年8月13日，當日拆息報0.06554%。

港元現報7.8006元升值29點子，曾貶值最多6點子，報7.8041元，亦曾升值最多31點子，報7.8004元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.07點子至0.04137%；1星期HIBOR跌0.21點子至0.05298%；2星期HIBOR跌0.21點子至0.06089%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.25661%；6個月期HIBOR無升跌，報0.32226%；12個月期HIBOR跌0.02點子至0.43298%。

美元指數現報96.025貶值0.017點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報0.10863%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0858%，連續3日收窄，利差是2021年12月02日後最低，當日差距為0.0776%。

對上一次連續3日收窄，是2021年12月10日，當日利差報0.0996%。

 

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