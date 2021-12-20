新世界並承諾，將確保柏傲莊的樓宇質量符合相關法例及法定標準，整個柏傲莊項目將以最佳質量完工，交付全數買家。

相關新聞：屋宇署：柏傲莊一期兩幢極少樣本混凝土強度不達標 須加固補救

據了解，有關柏傲莊I的跟進方案只涉及數個單位，發展商已開始與個別受影響買家接洽，以相討後續安排，惟由於相關跟進工程相對簡單，相信發展商不會向相關買家提供賠償。

屋宇署發言人今日表示，署方要求對柏傲莊I、II五幢大廈的鋼筋混凝土支柱及承力牆進行額外測試，包括在指定位置額外抽取混凝土芯並進行抗壓測試；結果顯示，柏傲莊II（即第5座、第6座及第7座）的樣本全部達標；柏傲莊I （即第2座及第3座）則有極少部分樣本（約5%）的混凝土強度，低於屋宇署批准圖則的指明等級強度。

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