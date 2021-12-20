新世界: 柏傲莊I結構安全 料關鍵日期不受影響
文章日期：2021年12月20日 18:20
就屋宇署對新世界（0017）大圍站發展項目柏傲莊的施工事宜作出最新公布，新世界回應傳媒查詢時表示，柏傲莊I、柏傲莊II建築質量的全面覆檢已經完成，當中柏傲莊II的覆檢結果全部達標，而柏傲莊I的跟進工程方案已於今日獲屋宇署批准。新世界強調，經註冊結構工程師評估後，確認柏傲莊I 的兩座樓宇(第2、3座)結構安全。與此同時，集團已要求承建商盡快執行獲批准的跟進工程，預計工程完成後，對柏傲莊I期取得入伙紙及關鍵日期並未有影響；翻查資料，柏傲莊I的關鍵日期為2022年9月，即樓花期約9個月。
新世界並承諾，將確保柏傲莊的樓宇質量符合相關法例及法定標準，整個柏傲莊項目將以最佳質量完工，交付全數買家。
相關新聞：屋宇署：柏傲莊一期兩幢極少樣本混凝土強度不達標 須加固補救
據了解，有關柏傲莊I的跟進方案只涉及數個單位，發展商已開始與個別受影響買家接洽，以相討後續安排，惟由於相關跟進工程相對簡單，相信發展商不會向相關買家提供賠償。
屋宇署發言人今日表示，署方要求對柏傲莊I、II五幢大廈的鋼筋混凝土支柱及承力牆進行額外測試，包括在指定位置額外抽取混凝土芯並進行抗壓測試；結果顯示，柏傲莊II（即第5座、第6座及第7座）的樣本全部達標；柏傲莊I （即第2座及第3座）則有極少部分樣本（約5%）的混凝土強度，低於屋宇署批准圖則的指明等級強度。
其他報道
恒指跌447點 見近21個月低 恒科指破底 恒大瀉近10% 融創挫18%
估值2.3萬億元人幣 字節跳動登胡潤2021全球獨角獸榜榜首
阿里巴巴計劃於2030年前實現碳中和目標 冀2035年減排15億噸