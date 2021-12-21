北美市場需求強勁抵銷大中華業績下滑 Nike季績勝預期
文章日期：2021年12月21日 11:26
Nike第二季純利增7%至13.4億美元，每股純利0.83美元，按年升6.4%，好過市場預期的0.63美元。收入升1%至113.6億美元，好過市場預期的112.5億美元。
大中華收入18.4億美元，按年跌20%，差過市場預期的21.4億美元。不過，由於美國經濟重啟與疫苗接種普及，消費者開始回到門市消費，北美市場銷售額增長12%，是增長最快速的地區，其他歐洲、中東、非洲地區則增長6%。
NIKE指，第二季貨物運輸量回升，尤其是北美，此外，越南工廠恢復正常運作，工人回流情況改善。第一季曾因考量更長的物流時間、勞力短缺與越南廠停產期延長，把全年收入增長從「偏低的雙位數增長」下調成約「中間個位數」（4-6%）增長。
其他數據方面，第二季度毛利率45.9%，高過去年同期的43.1%，及市場預期的44.2%；第二季度庫存65.1億美元，按年升6.8%，低過市場預期的66.7億美元
NIKE收市報156.98美元，跌2.7%，延長市段倒升3.8%，報162.96美元。
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