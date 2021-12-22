明報記者 廖毅然

恒指公司今年5月起展開改革，恒指改變納入準則，包括放寬上市歷史要求，及按7個行業組別挑選成分股，以納入更多不同行業公司。當時目標是把恒指成分股數目，由5月的55隻，增至明年中的80隻，長遠更會增至100隻。

恒指公司：80隻成分股非「硬指標」

但該公司日前在網誌表示，截至本月，自5月起經過3次指數檢討之後，僅淨增加了9隻成分股（新增10隻、剔出1隻），新增成分股速度未及預期，原因是該公司在檢討過程中謹慎選股。網誌又強調，甄選優質股更為重要，挑選新藍籌股的門檻不可單純為了達到80隻的目標而有所降低。

對於是否已放棄在2022年中前達到80隻的目標，恒指公司回覆本報查詢時稱，最主要會看每一季有沒有合適的成分股，公司認為該數字不是一個「硬指標」，但會朝着該目標進發。

市場一直以「染藍魔咒」揶揄恒指新貴的表現。事實上，據本報統計，自去年8月起恒指可以加入W股後，至目前19隻新成分股，染藍前股價平均升85%，染藍後至昨日平均跌12.5%（見圖）。若只計今年5月起的10隻新貴，染藍前平均升98%，染藍後至昨日平均跌7%。

其中，不乏墮落的「股王」，例如美團（3690）染藍前一年升逾兩倍，染藍後至今累跌25%；海底撈（6862）染藍前一年累升95%，染藍後至今也累跌73%，與同屬新貴的阿里健康（0241），雙雙成為今年表現最差的藍籌股。即使近至上月19日才宣布納入的京東（9618）及網易（9999），宣布染藍後短短1個月已分別累跌22%及19%。

雷賢達：3組別市值流動性俱弱易受影響

有「基金教父」之稱的雷賢達表示，重視甄選優質股是合適的策略。他表示，恒指公司現時按7個行業組別挑選成分股，其中「公用事業與電訊業」、「醫療保健業」及「能源、原材料、工業、綜合企業」3個組別的公司，市值未必夠大，流動性亦不夠高。他認為，目前有很多基金追蹤恒生指數，這些市值和流動性未必夠好的公司一旦染藍，會被基金買盤推高價格，萬一業績長期不穩定，股價波幅便會加大，對指數基金、養老基金或其他參考恒指的基金，有不利的影響。

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