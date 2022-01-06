港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌6日 續創逾1個月低
文章日期：2022年1月6日 11:19
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌0.14點子至0.13512%，是2021年11月30日後最低，當日報0.10196%；對上一次連跌6日是2021年12月20日，當日拆息報0.19369%。
港元現報7.7966元升值2點子，曾貶值最多2點子，報7.797元，亦曾升值最多25點子，報7.7943元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.69點子至0.04369%；1星期HIBOR跌0.28點子至0.05994%；2星期HIBOR跌0.66點子至0.06762%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.05點子至0.25363%；6個月期HIBOR無升跌，報0.32179%；12個月期HIBOR跌0.12點子至0.43345%。
美元指數現報96.148貶值0.023點或0.02%。
美元1個月期LIBOR報0.10371%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0314%，連續5日收窄，利差是2021年11月30日後最低，當日差距為0.008%。
對上一次連續5日收窄，是2021年6月16日，當日利差報0.0091%。
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