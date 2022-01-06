恒指半日跌82點或0.36%，報22824點，成交金額738億元；國指跌31點或0.39%，報7984點。恒生科技指數收報5292點，跌0.58%。

藍籌13隻升，50隻下跌，1隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.58%，收報118.6元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌4.16%，收報76元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報16.08元，升6.07%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報25.5元，跌7.94%。

恒指失守10天線(23159.06點)，科指失守10天線(5528.43點)。

北水南下合計淨流入14.48億元，較上日減少39.81%，連續第2日流入，累計流入38.53億元。南水北上合計淨流出42.29億元人民幣，終止連續7日流入

美東汽車（1268）配股及發可轉債 曾挫逾13%跌穿配售價收報34.45元，跌12.45%。

比亞迪（1211）：西安汽車基地生產已基本恢復正常收報247.8元，跌0.88%。

潤電（0836）傳分拆可再生能源業務 股價曾挫近12%收報21.15元，跌9.62%。

小米（1810）遭印度指控逃稅罰款6.8億港元 小米：並非最終結果。收報17.84元，跌0.45%。

中銀香港（2388）：防疫需要 灣仔胡忠大廈分行 暫停營業直至另行通知。收報27.7元，升0.73%。

騰訊（0700）旗下微信支持數字人民幣支付。收報429.2元，跌0.33%。

澳門禁民航機由中國以外載乘客往澳門。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報9.4元，跌1.78%；美高梅中國（2282）收報4.54元，升0.22%；澳博（0880）收報5.04元，升0.4%；永利澳門（1128）收報6.28元，跌0.48%；銀河娛樂（0027）收報39.8元，升1.27%；金沙中國（1928）收報16.96元，無升跌；信德（0242）收報2.09元，跌0.48%。

雅居樂（3383）上月預售金額達138億人幣，按年跌近四成。收報4元，跌1.72%。

廣汽（2238）上月汽車銷量升11.8％，全年銷量升4.9％。收報7.55元，跌1.31%。

碧桂園（2007）12月合約銷售按月挫四成半。收報6.8元，跌0.44%。

日清（1475）：3月上調即食麵內地出廠價「中單位數」。收報6.36元，升1.92%。

匯豐（0005）夥伴擬減持「匯豐前海證券」股權。收報48.5元，跌1.32%。

花樣年（1777）上月銷售額錄18億人幣，按年急挫七成。收報0.31元，跌1.59%。

破頂股表現

破頂股包括，易緯集團（3893）創上市新高，見2.3元，收報2.29元，升5.53%；三寶科技（1708）創52周高，見6.8元，收報6.8元，升2.26%；新灃集團（1223）創52周高，見1.03元，收報1.01元，升2.02%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見2.2元，收報2.28元，跌1.3%；彩生活（1778）創上市新低，見0.87元，收報0.88元，跌1.12%；融創服務（1516）創上市新低，見6.62元，收報6.78元，跌2.73%；合景悠活（3913）創上市新低，見2.68元，收報2.78元，跌2.11%；建業新生活（9983）創上市新低，見4.62元，收報4.69元，跌0.64%；第一服務（2107）創上市新低，見0.65元，收報0.66元，跌7.04%；華潤萬象（1209）見52周低30.3元，收報31.55元，跌1.71%；合景泰富（1813）見52周低4.56元，收報4.63元，跌2.53%；融創（1918）見52周低9.99元，收報10.34元，跌5.83%；朗詩（0106）見52周低0.33元，收報0.34元，跌1.45%。

內需股破底，包括，睿見教育（6068）創上市新低，見0.62元，收報0.63元，跌1.56%；宇華教育（6169）見52周低2.44元，收報2.49元，跌1.19%；呷哺呷哺（0520）見52周低4.99元，收報5.01元，跌3.47%。

醫療醫藥股破底，包括，啟明醫療（2500）創上市新低，見23.9元，收報24元，跌5.88%；加科思（1167）創上市新低，見12.04元，收報12.16元，跌3.49%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見9.02元，收報9.1元，跌2.47%；心通醫療（2160）創上市新低，見3.54元，收報3.63元，跌0.82%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見30元，收報32.15元，升3.04%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.71元，收報6.71元，跌0.89%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見412.4元，收報416.4元，跌6.43%；康諾亞（2162）創上市新低，見28.25元，收報29.05元，跌0.85%；微泰醫療（2235）創上市新低，見20.05元，收報20.55元，升1.23%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見10.48元，收報10.76元，跌2.18%；貝康醫療（2170）創上市新低，見6.16元，收報6.22元，跌3.42%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見32元，收報32元，跌4.19%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見12.64元，收報13.52元，跌14.43%；藥明生物（2269）見52周低72.1元，收報76元，跌4.16%；百濟神州（6160）見52周低130.3元，收報131.7元，跌8.48%；藥明康德（2359）見52周低104.9元，收報110.1元，跌3.67%；基石藥業（2616）見52周低7.07元，收報7.25元，跌1.63%；康方生物（9926）見52周低25.7元，收報26.15元，跌3.15%；復星醫藥（2196）見52周低30.15元，收報30.5元，跌2.09%；平安好醫生（1833）見52周低24.55元，收報25.15元，跌1.18%；錦欣生殖（1951）見52周低7.93元，收報8.09元，跌0.86%；微創醫療（0853）見52周低24.75元，收報25.5元，升1.39%；愛康醫療（1789）見52周低5.98元，收報6.06元，跌3.81%；春立醫療（1858）見52周低12.84元，收報13.2元，跌4.07%；阿里健康（0241）見52周低5.52元，收報5.59元，跌3.12%。

科技股破底，包括，企展控股（1808）創上市新低，見0.042元，收報0.047元，跌11.32%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見279.2元，收報281元，跌6.08%；康特隆（1912）創上市新低，見0.18元，收報0.18元，跌4.26%；IGG（0799）見52周低6.16元，收報6.26元，跌2.03%；心動公司（2400）見52周低34.25元，收報35.1元，跌1.4%；雲智匯科技（1037）見52周低0.315元，收報0.325元，跌2.99%。

其他破底股包括，寶光實業（0084）創上市新低，見0.06元，收報0.064元，跌3.03%；京東物流（2618）創上市新低，見23.15元，收報23.8元，跌5.93%；丘鈦（1478）見52周低9.1元，收報9.4元，跌0.32%；毛記葵涌（1716）見52周低0.455元，收報0.455元，跌4.21%；太興（6811）見52周低1.23元，收報1.26元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，海亮國際（2336）收報0.116元，升10.48%；中國能源建設（3996）收報1.35元，升9.76%；信利國際（0732）收報3.44元，升9.55%；富士高（0927）收報0.85元，升7.59%；山東墨龍（0568）收報4.88元，升6.78%；富臨（1443）收報0.26元，升6.12%；明源雲（0909）收報16.08元，升6.07%；金匯（8160）收報0.054元，升5.88%；艾德韋宣（9919）收報1.66元，升5.73%；易緯集團（3893）創上市新高，見2.3元，收報2.29元，升5.53%；鴻福堂（1446）見52周低0.375元，收報0.4元，升5.26%。

下跌異動股，包括，華融（2799）創上市新低，見0.385元，收報0.41元，跌19.61%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見12.64元，收報13.52元，跌14.43%；愛帝宮（0286）收報0.69元，跌13.75%；金輪天地（1232）創上市新低，見0.16元，收報0.16元，跌13.51%；豐城控股（2295）收報1.15元，跌12.88%；美東汽車（1268）收報34.45元，跌12.45%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.14元，收報0.14元，跌11.95%；栢能集團（1263）收報12.2元，跌11.72%；聯康生物（0690）收報0.092元，跌11.54%；企展控股（1808）創上市新低，見0.042元，收報0.047元，跌11.32%；江山控股（0295）收報0.055元，跌9.84%。

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