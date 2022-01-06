強積金去年人均蝕807元 駿隆料今年投資回報5%至7%
文章日期：2022年1月6日 12:29
強積金顧問公司駿隆公布，去年全年駿隆強積金綜合指數下跌0.3%，股票基金指數跌2.4%，混合資產基金升2.5%，固定收益基金指數跌1.1%。隨着聯儲局上月沒有公布較鷹的加息時間表，去年12月整體強積金市場出現正回報，但中港股票基金資產回報持續向下，月內強積金每人平均盈餘2082元，去年全年人均蝕807元。駿隆集團常務董事陳銳隆估計，今年全年強積金投資回報為5%至7%。
陳銳隆表示，美國Omicron單日確診破百萬宗，勞動力供應緊張防疫政策採取「佛系措施」，與病毒共存，市場共識認為美國經濟不會很差，預期2022年經濟增長平均達5.5%，他相信今年美股成「慢牛格局」 ，標指今年不會如去年般有兩成升幅，但仍有可能升一成。
港股方面，陳認為目前港股估值偏低，假設今年整體疫情緩和，而內地維持量寬，港股市盈率若能升至10倍，便可約有11%增長。他指，高風險投資者可留意受惠於寬鬆貨幣政策的歐美股市，長期則可考慮現時估值偏低及預期受惠於降準的中港股市，值博率會較高。低風險投資者需留意環球加息氛圍對債券價格的影響，可考慮人民幣債券及貨幣市場基金持盈保泰。
強積金去年全年表現最佳的股票基金是北美，回報25.5%，歐洲以20.5%居次。駿隆集團執行董事王玉麟表示，表現最好和最差的歐股基金，回報率差別達22個百分點，籲強積金成員除了要選對投資地區，也要留意選對計劃。
對於政府計劃修改適用於規管強積金投資的法例，放寬投資中國國債，陳銳隆認為是好事，可為低風險投資者提供更多選擇，他希望市場能盡快提供多些相關基金。
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