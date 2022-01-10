美國十年期債息今日延續升勢，曾升最多2.42%，高見1.8047厘，是2020年1月21日1.8232厘後最高。連升7日，累計升0.2946厘，對上一次連升7日是2021年2月5日。

恒指今早高開30點後，曾跌最多94點，隨著美債息上升推高銀行股，恒指午後升幅曾持至最多升297點，全日高低波幅391點。

恒指收市升253點或1.08%，報23746點，成交金額1387億元，較上日減少5.79%；國指升134點或1.63%，報8365點。恒生科技指數收報5625點，升2.21%。三大指數連升3日，是至少兩周以來最長，而科指連續第3日陽燭，是2021年9月30日以來最長。

藍籌45隻升，17隻下跌，2隻無升跌。阿里健康（0241）升10.83%，收報6.96元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌5.12%，收報139元，是跌幅最大的藍籌。

匯控（0005）曾升最多3.29%，高見51.75元，是2020年3月5日52.1元後最高。今日收市升3.19%，報51.7元，是2020年3月5日後收市新高，當日報51.8元。連升2日，累計升2.7元。

騰訊（0700）收報453.2元，升2.3%。曾升最多3.21%，是2021年12月31日後最大升幅，今高見457.2元，是1月4日458元後最高。收市連升3日，累計升22.6元，對上一次連升3日是2021年12月23日。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報63.8元，升11.64%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報33元，跌2.08%。

恒指10天線(23266.14點)向上逼近20天線(23278.84點)，今日指數高位23790.52點，逼近50天線(24089.13點)。科指升穿10天線(5525.99點)，曾升穿20天線(5625.96點)，收市報5625.5點，輕微低於20天線。

北水南下合計淨流入31.57億元，較上日增加10.1%，淨流入金額是2021年12月21日32.74億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入107.29億元，對上一次連續4日淨流入是2021年11月29日。南水北上合計淨流入47.58億元人民幣，較上日減少49.03%，連續第2日流入，累計流入140.92億元。

午後消息股表現

恒大集團（3333）據報退租深圳總部大樓，將總部搬回廣州。收報1.73元，無升跌。

東亞（0023）旗下東亞中國因違反信用信息採集規定，罰款1674萬元人幣。收報12.06元，升3.25%。

騰訊（0700）擬向元宇宙邁進，據報收購遊戲手機廠商黑鯊。騰訊收報453.2元，升2.3%。小米（1810）收報18.52元，升1.42%。

申洲國際（2313）寧波廠房局部復產。收報144.3元，升2.2%。

中廣核新能源（1811）2021全年發電量增31%。收報6.36元，升1.27%。

今早及隔晚消息股表現

華盛國際（1323）大股東遭斬倉，復牌曾升2.2倍。收報0.203元，升202.99%。

匯控（0005）「炒房」主管因防疫禁飛令未能派駐香港。創52周高，見51.75元，收報51.7元，升3.19%。

宏利（0945）延長疫苗副作用免費保障，已批出近800宗有關新冠索償。收報156.2元，升1.83%。

世茂（0813）加快出售全國資產紓債務危機。收報5.6元，升19.15%。

廣東省據報召集多間內房開會，為項目併購「牽線」。富力（2777）收報3.42元，升5.56%；保利置業（0119）收報2.15元，升1.9%；越秀地產（0123）收報7.31元，升0.69%。五礦地產（0230）收報0.86元，升1.18%。

中移動（0941）將採購65萬部小米12系列手機。收報50.3元，升1.21%。

當代置業（1107）債權人要求提早償還，股價先升18%後倒跌39%。創上市新低，見0.218元，收報0.228元，跌40%。

雅居樂（3383）：28億元出售14項非核心物業。收報4.39元，升10.3%。

俞敏洪：新東方（9901）2021年辭退了6萬人。收報14.4元，升0.98%。

董事長涉違法受查，中人壽（2628）：短期內確立替代人選。收報13.24元，跌1.63%。

龍湖（0960）分拆物管子公司上市，溢利急增近7成。收報40.85元，升2%。

耀才（1428）財年首9個月純利僅錄4.23億元，按年跌27%。收報1.45元，升2.11%。

奧園（3883）去年全年合同銷售額1210億元人幣，按年跌9%。收報1.71元，升11.76%。

佳兆業（1638）據報須設法償付理財產品，否則或被政府接管。收報0.87元，升7.41%。

國美零售（0493）：已全數償還30億元人幣國內債券。收報0.66元，無升跌。

融創（1918）去年全年合同銷售近6000億元，按年增4%。收報12.02元，升12.13%。

舜宇（2382）全年手機鏡頭及車載鏡頭出貨量均不達預期增長。收報220.6元，跌0.81%。

富力（2777）上月銷售額為80.3億人幣，按年急挫逾六成。收報3.42元，升5.56%。

華置（0127）去年出售恒大（3333）股份料虧損達78.7億。華置收報2.87元，升1.06%。恒大收報1.73元，無升跌。

IGG（0799）發盈警，料去年純利按年跌最多九成。見52周低5.01元，收報5.09元，跌17.9%。

破頂股表現

破頂股包括，L'OCCITANE（0973）創上市新高，見34.35元，收報33.55元，升3.39%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見2.28元，收報2.2元，升10%；微博（9898）創上市新高，見266.6元，收報265.2元，升1.69%；易緯集團（3893）創上市新高，見2.65元，收報2.32元，跌0.85%；遠洋集團（3377）創52周高，見2.03元，收報1.98元，升2.06%；匯控（0005）創52周高，見51.75元，收報51.7元，升3.19%；中海外（0688）創52周高，見22.95元，收報22.1元，跌0.45%；旺旺（0151）創52周高，見8.26元，收報8.24元，升7.43%；康師傅（0322）創52周高，見16.88元，收報16.6元，升1.97%；中國建築（3311）創52周高，見10.16元，收報9.98元，升2.04%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，榮萬家（2146）創上市新低，見4.2元，收報4.47元，跌13.04%；當代置業（1107）創上市新低，見0.218元，收報0.228元，跌40%。

醫療醫藥股破底，包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見21.65元，收報23.45元，升6.59%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見10.26元，收報10.6元，升0.57%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見11.9元，收報12.02元，跌6.39%；微創醫療（0853）見52周低24.4元，收報26.6元，升5.98%；愛康醫療（1789）見52周低5.51元，收報6.23元，升12.05%；。

內需股破底，包括，呷哺呷哺（0520）見52周低4.61元，收報4.97元，升1.43%；安踏（2020）見52周低105.8元，收報111元，升2.97%；周黑鴨（1458）見52周低5.2元，收報5.4元，升2.47%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.6元，收報0.6元，跌3.23%；金鷹商貿（3308）見52周低6.4元，收報6.4元，跌0.47%；合富輝煌（0733）見52周低1.17元，收報1.2元，無升跌。

其他破底股包括，大豐港（8310）創上市新低，見0.091元，收報0.091元，跌9%；IGG（0799）見52周低5.01元，收報5.09元，跌17.9%；毛記葵涌（1716）見52周低0.44元，收報0.46元，無升跌；維太創科（6133）見52周低0.208元，收報0.231元，跌7.23%；雄岸科技（1647）見52周低0.178元，收報0.183元，無升跌；永達汽車（3669）見52周低8.72元，收報8.81元，跌5.67%；冠忠巴士（0306）見52周低1.94元，收報2.05元，升1.49%。

異動股

上升異動股，包括，華盛國際（1323）收報0.203元，升202.99%；指尖悅動（6860）收報0.315元，升23.53%；世茂集團（0813）收報5.6元，升19.15%；世茂服務（0873）收報5.64元，升16.53%；復銳醫療（1696）收報10.32元，升16.48%；中國環保科技（0646）收報0.81元，升15.71%；東勝旅遊（0265）收報0.057元，升14%；遊萊互動（2022）收報0.096元，升12.94%。

下跌異動股，包括，當代置業（1107）創上市新低，見0.218元，收報0.228元，跌40%；IGG（0799）見52周低5.01元，收報5.09元，跌17.9%；巨濤海洋石油（3303）收報0.84元，跌16%；中昌國際（0859）收報0.305元，跌15.28%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.222元，跌14.62%；榮萬家（2146）創上市新低，見4.2元，收報4.47元，跌13.04%；比高（8220）收報0.025元，跌10.71%；樂透互娛（8198）收報0.49元，跌9.26%；大豐港（8310）創上市新低，見0.091元，收報0.091元，跌9%；稻草熊（2125）收報5.44元，跌8.88%；瑞慈醫療（1526）收報1.1元，跌8.33%。

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