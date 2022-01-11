恒指半日升87點 創近1個月高 科指個半月來首次升穿20天線
文章日期：2022年1月11日 12:15
美國明日公布通脹數據，美債息反覆回落至1.76厘附近，美期微升，亞股個別發展，恒指今早低開67點後，曾跌最多145點，但好快調頭向上，曾升最多117點，半日高低波幅263點。貢獻恒指點數最多的是騰訊（0700）及美團（3690），而昨日的火車頭匯控（0005）今日則貢獻較少，金融股中以建行（0939）貢獻較多。三大指數暫連升4日，恒指高見23863.83點，創近1個月高並升穿保力加通道頂；而科指高見5663.6點，亦升穿20天線(5607.55點)是去年11月22日後首次。
恒指半日升87點或0.37%，報23833點，成交金額708億元；國指升43點或0.52%，報8408點。恒生科技指數收報5654點，升0.51%。
藍籌36隻升，25隻下跌，3隻無升跌。藥明生物（2269）升6.17%，收報87.8元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌2.76%，收報19.06元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是汽車之家（2518）收報68元，升3.74%；跌幅最大的是攜程（9961）收報184.6元，跌6.34%。
恒指10天線(23321.44點)升穿20天線(23272.79點)。
北水南下合計淨流入14.36億元，較上日減少54.52%，連續第5日流入，累計流入121.65億元，對上一次連續5日淨流入是2021年11月30日。南水北上合計淨流出16.01億元人民幣，終止連續2日流入。
阿里巴巴（9988）收縮傳媒戰線，張勇辭任微博董事，CMO董本洪接棒。收報125.8元，跌1.41%。
康希諾（6185）遭股東折讓9%減持315萬股。收報165.9元，跌6.69%。
環龍控股（2260）上市，定價1.22元。收報1.26元，升3.28%。
龍湖（0960）發28億人民幣債券。另，龍湖去年全年合約銷售升7.2%錄2900.9億元。收報41.65元，升1.96%。
世茂（0813）澄清，無到期應付的資產擔保證券，正洽售若干物業。收報5.63元，升0.54%。
新東方（9901）：創辧人兼董事長俞敏洪微信文章不代表公司觀點。收報13.9元，跌3.47%。
丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量年增23%。收報9.65元，跌2.33%。
恒大（3333）退租深圳總部大樓，內媒：為求節約成本，搬至自有物業辦公。另，恒大債券推遲償付表決，將延至1月13日。收報1.77元，升2.31%。
渣打（2888）溫拓思料今年環球經濟增長可達4.5%，稍遜貿易增長。收報51.85元，無升跌。
裕元工業（0551）上月收益淨額62億元，寶勝國際（3813）收益跌24%。裕元工業收報12.76元，跌2.74%。寶勝國際收報1.1元，升0.92%。
經營HKTVmall的香港科技探索（1137）公布，HKTVmall去年交易遜額目標，今年冀增逾14%，因投資增，短期盈利將降。收報8.22元，跌5.84%。
保利置業（0119）去年12月合約銷售額增8.6%。收報2.19元，升1.86%。
艾德韋宣（9919）與為快科技成立合資公司，推VR營銷業務。收報1.73元，升1.76%。
破頂股表現
破頂股包括，興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見2.32元，收報2.2元，無升跌；遠洋集團（3377）創52周高，見2.03元，收報2.03元，升2.53%；匯控（0005）創52周高，見51.95元，收報51.85元，升0.29%；中海外（0688）創52周高，見23.1元，收報22.9元，升3.62%；旺旺（0151）創52周高，見8.44元，收報8.26元，升0.24%；新灃集團（1223）創52周高，見1.05元，收報1.02元，無升跌；康師傅（0322）創52周高，見16.98元，收報16.72元，升0.72%。
破底股方面
破底股包括，榮萬家（2146）創上市新低，見4.01元，收報4.1元，跌8.28%；當代置業（1107）創上市新低，見0.205元，收報0.211元，跌7.46%；明發（0846）創上市新低，見0.385元，收報0.435元，升6.1%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見10.16元，收報10.4元，跌1.89%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見19.5元，收報19.56元，跌2.2%；比高（8220）創上市新低，見0.022元，收報0.023元，跌8%；VESYNC（2148）見52周低8.48元，收報8.55元，跌3.72%；國美（0493）見52周低0.64元，收報0.64元，跌3.03%；雄岸科技（1647）見52周低0.178元，收報0.18元，跌1.64%；中國有贊（8083）見52周低0.385元，收報0.395元，跌16.84%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.6元，收報0.6元，無升跌；世紀聯合（1959）見52周低0.51元，收報0.53元，跌3.64%；金鷹商貿（3308）見52周低6.39元，收報6.39元，跌0.16%。
異動股
上升異動股，包括，指尖悅動（6860）收報0.365元，升15.87%；金輪天地（1232）收報0.186元，升14.11%；鷹瞳科技（2251）收報35元，升11.11%；佳兆業健康（0876）收報0.092元，升10.84%；五礦資源（1208）收報2.6元，升7.88%；霸王（1338）收報0.097元，升7.78%；中鋁（2600）收報4.88元，升7.49%；康哲藥業（0867）收報14.42元，升7.13%；禹洲（1628）收報0.77元，升6.94%。
下跌異動股，包括，易緯集團（3893）收報0.325元，跌85.99%；中國有贊（8083）見52周低0.385元，收報0.395元，跌16.84%；齊合環保（0976）收報0.77元，跌15.38%；華盛國際（1323）收報0.173元，跌14.78%；普天通信（1720）收報0.29元，跌12.12%；樂透互娛（8198）收報0.44元，跌10.2%；寶光實業（0084）收報0.063元，跌10%；太陽娛樂（8082）收報0.074元，跌9.76%；企展控股（1808）收報0.042元，跌8.7%；榮萬家（2146）創上市新低，見4.01元，收報4.1元，跌8.28%；青瓷遊戲（6633）收報10.1元，跌8.18%。
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