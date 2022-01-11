季內，以產品劃分的同店銷售增長方面，內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類的同店銷售下跌8.9%，零售值則增加6%，是由於新增零售點帶來穩健貢獻。香港及澳門地區的同樣類別則下跌19.4%，集團指是由於上一年度同期推出了更多推廣活動以致基數較高。

報告指出，集團以加盟方式推進零售擴張策略，周大福加盟零售點的零售值按年增長65.2%，對集團貢獻增較上一年度同期增9個百分比至60%。期內，集團於內地淨開設432個零售點，包括淨開設470個周大福珠寶零售點（當中淨關閉3個直營店及淨開設473個加盟店）。截至12月，內地有76.5%的周大福珠寶零售點以加盟模式經營。

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