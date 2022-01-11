周大福第三財季零售值按年增長三成
文章日期：2022年1月11日 16:55
周大福 （1929） 公布去年10月至12月三個月主要經營數據，集團零售值按年增長31.1%，當中內地業務按年增長38.8%，香港及澳門等其他市場則跌8.7%，並分別佔集團零售值88.8%及11.2%。集團於第三財季的同店銷售維持增長，內地、香港及澳門業務分別增長10.7%及14.4%，較上一季增長收窄分別43.3及12.3個百分比。集團表示，是受惠於香港本地消費穩定及澳門遊客消費復甦，當中，香港的同店銷售增長為9.9%，而澳門則為27.9%。
季內，以產品劃分的同店銷售增長方面，內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類的同店銷售下跌8.9%，零售值則增加6%，是由於新增零售點帶來穩健貢獻。香港及澳門地區的同樣類別則下跌19.4%，集團指是由於上一年度同期推出了更多推廣活動以致基數較高。
報告指出，集團以加盟方式推進零售擴張策略，周大福加盟零售點的零售值按年增長65.2%，對集團貢獻增較上一年度同期增9個百分比至60%。期內，集團於內地淨開設432個零售點，包括淨開設470個周大福珠寶零售點（當中淨關閉3個直營店及淨開設473個加盟店）。截至12月，內地有76.5%的周大福珠寶零售點以加盟模式經營。
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