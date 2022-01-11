財務及投資委員會成員將委任包立賢為主席，成員包括財經事務及庫務局局長許正宇、陳振彬、方正、李慧敏及黃冠文。

新委員會的主要工作範圍為審視以下事項建議及作出評估，包括年度預算及融資計劃；首選融資模式；股息政策；在高出董事局設定的財務或其他上限的情況下之銀行借貸或其他融資協議、投資及出售項目、母公司擔保、支出及收入合約批授，以及香港物業發展項目的策略；香港物業發展項目的合約批授；公司的中國內地及 國際業務及任何其他業務的投資上限；及於香港的新資本工程項目的項目建議書。

科技顧問小組將委任周元為主席，成員包括運輸署署長羅淑佩和鄧國斌。

新顧問小組的主要工作範圍為就公司數碼策略的制定及實施，公司「新引擎增長」策略的制定及實施，公司長遠創科發展計劃及實施方案，及集團的網絡安全定位，作出審視並提供建議和方針；及檢視有關數碼化的趨勢、新科技及網路安全的發展及事件，並就進一步發展公司的數碼化策略及網路安全定位向本公司執行總監會及董事局提出建議。

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