恒指半日升502點 見1個月最大升幅及點數新高 匯控再破頂
文章日期：2022年1月12日 12:12
聯儲局提前縮緊預期降溫，美國10年期債息降至1.73%，恒指今早高開330點，見半日低位，最多曾升520點，半日高低波幅190點。恒指曾升最多2.19%，是2021年12月7日後最大升幅；恒指半日高見24259.36點，創去年12月13日後新高，升穿50天線(24043.65點)，並進一步上望100天線(24665.42點)；科指亦創近1個月高及上望50天線(5981.72點)。「ATM」推高大市，匯控（0005）再破頂，高見52.45元，是2020年3月3日53.1元後最高。
恒指半日升502點或2.12%，報24241點，成交金額814億元；國指升183點或2.2%，報8552點。恒生科技指數收報5836點，升3.86%。
藍籌34隻升，29隻下跌，1隻無升跌。美團（3690）升9.33%，收報227.4元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌2.63%，收報22.25元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）收報302.2元，升9.89%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報82.45元，跌0.18%。
北水南下合計淨流入28.45億元，較上日增加59.98%，連續第6日流入，累計流入153.52億元，對上一次連續6日淨流入是2021年12月1日。南水北上合計淨流入48.23億元人民幣，終止連續1日流出。
恒大（3333）旗下公司持股被法院凍結。收報1.67元，跌2.91%。
據報渣打（2888）考慮內地成立理財子公司，或成外資銀行首例。收報52.25元，升0.48%。
友邦（1299）擬售澳洲壽險資產，曾升逾3.5%，見個半月最大升幅。收報81.25元，升3.37%。
世茂（0813）據報將償還周六到期境內債。收報5.53元，跌1.78%。
馬化騰：騰訊（0700）只是普通公司，隨時可被替換，內地網民：求生欲很強。收報474.6元，升3.17%。
滴滴據報就上市與港交所（0388）非正式磋商。港交所收報456元，升0.75%。
國泰（0293）認員工客機去貨機返，稱一直有向當局提交紀錄。收報6.45元，跌0.15%。
投資恒大汽車帳面勁蝕近37億元，中策（0235）料去年全年虧損36.6億元。中策收報0.046元，跌2.13%。
港鐵（0066）董事局新增財務及投資委員會及科技顧問小組。收報42.45元，升0.12%。
越秀地產（0123）去年合同銷售金額年增20%，佔全年合同銷售目標103%。收報7.42元，升1.09%。
廣汽（2238）預計去年度淨利潤升11%至27%。收報8.13元，升8.4%。
周大福（1929）第三財季零售值按年增長三成。收報13.28元，升6.58%。
新力（2103）上月合同銷售額僅錄5.58億人幣，按年大跌96%。停牌。
中海油（0883）產量目標增10%，全年股息不低於0.7元，將派特別息及回購。收報9.25元，升7.93%。
乘聯會今年新能源汽車銷量預期上調至600萬輛。吉利（0175）收報19.6元，升3.7%；比亞迪（1211）收報252.8元，升4.81%；廣汽集團（2238）收報8.13元，升8.4%；東風集團股份（0489）收報7.14元，升1.85%；長城汽車（2333）收報25.05元，升3.3%；北京汽車（1958）收報3.26元，升2.52%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.6元，跌1.23%；小鵬汽車（9868）收報182.8元，升9.13%；五菱（0305）收報1.55元，升2.65%；理想汽車（2015）收報118.3元，升8.73%；恒大汽車（0708）收報4.01元，升2.82%。
破頂股表現
破頂股包括，微博（9898）創上市新高，見268.8元，收報266.8元，升2.77%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.395元，收報0.38元，升7.04%；匯控（0005）創52周高，見52.45元，收報52.3元，升0.67%；新灃集團（1223）創52周高，見1.09元，收報1.08元，升3.85%；康師傅（0322）創52周高，見17元，收報16.74元，升0.36%。
破底股方面
破底股包括，當代置業（1107）創上市新低，見0.189元，收報0.191元，跌10.33%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見9.89元，收報10.2元，跌3.59%；華融（2799）創上市新低，見0.38元，收報0.385元，跌2.53%；和譽（2256）創上市新低，見8.5元，收報8.5元，跌0.12%；環龍控股（2260）創上市新低，見1.22元，收報1.23元，無升跌；國美（0493）見52周低0.64元，收報0.65元，升1.56%；中國有贊（8083）見52周低0.38元，收報0.38元，跌3.8%；金鷹商貿（3308）見52周低6.37元，收報6.37元，跌0.16%；凱升控股（0102）見52周低0.128元，收報0.129元，跌2.27%。
異動股
上升異動股，包括，遠見控股（0862）收報0.25元，升34.41%；飛思達科技（1782）收報0.5元，升25%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.036元，升20%；九毛九（9922）收報16元，升14.12%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.211元，升10.47%；森松國際（2155）收報9.02元，升10.27%；京東（9618）收報302.2元，升9.89%。
下跌異動股，包括，易緯集團（3893）收報0.305元，跌19.74%；勝獅貨櫃（0716）收報0.99元，跌19.51%；當代置業（1107）創上市新低，見0.189元，收報0.191元，跌10.33%；聯康生物（0690）收報0.086元，跌9.47%；國際娛樂（1009）收報0.275元，跌6.78%；朗詩（0106）見52周低0.315元，收報0.315元，跌5.97%；五礦地產（0230）收報0.8元，跌5.88%；惠生工程（2236）收報0.35元，跌5.41%；協同通信（1613）收報0.196元，跌5.31%；恒騰（0136）收報2.31元，跌4.94%。
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