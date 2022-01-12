渣打指，這項策略性收購將進一步提升渣打香港的證券服務實力及客戶群，展示渣打香港致力在港擴展託管和基金服務業務，以及開拓強積金計劃和職業退休計劃信託業務。

加皇信託香港有限公司是加拿大皇家銀行的間接附屬公司，是獲得積金局授權的核准受託人，目前在強積金方面只營運「新地強積金僱主營辦計劃」，該計劃是是新鴻基地產集團為旗下附屬公司及聯營公司的僱員而設，於2000年成立。據積金評級去年10月底的數字，該計劃有76.65億元資產，市場佔有率為0.6%。目前，渣打並非積金局的核准受託人。

除強積金外，加皇同時為職業退休計劃及其他香港和離岸投資基金提供一系列全面的服務，包括信託、基金行政管理、託管及過戶代理服務等。

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，香港是渣打的重要市場。過去 20 年，強積金計劃的淨資產值不斷增長，目前已經超過1萬億港元。今天宣佈的這宗收購項目，展示渣打致力對具增長潛力的範疇作出投資、提升客戶服務，以及支持退休規劃行業的發展。

加拿大皇家銀行投資者及財資服務行政總裁 Francis Jackson指，加皇的策略是專注於北美和歐洲，即該集團的主要增長市場。他感謝在香港的同事和客戶，集團將在過渡時期繼續盡力支持他們每一位。

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